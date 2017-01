Andželina Džolija beidzot smaida!



































18 attēli

Pērna gada septembrī Holivudas aktrise Andželina Džolija iesniedza tiesā šķiršanās prasību no vīra aktiera Breda Pita. Šķiršanās dokumentos Džolija norādīja, ka vīrs Breds Pits esot „slikts tēvs ar dusmu izpausmēm un alkohola problēmām”. Pirms šķiršanās dokumentu iesniegšanas tiesā viņa izteikusies, ka „vairs tā nespēj dzīvot”.Džolija un Pits apprecējās 2014. gada augustā, bet kopā ir kopš 2004. gada. Tolaik klīda runas, ka Džolija atvīlusi Pitu tolaik precētajai Dženiferai Anistonei. Pits gan to vienmēr ir noliedzis, atzīstot, ka abu romāns filmas „Smita kungs un kundze” uzņemšanas laikā aizsācies jau laikā, kad viņš bija pašķīries no sievas Anistones.Abiem ir seši bērni.