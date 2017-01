Baltijas valstīs ir izvietotas ASV Īpašo uzdevumu spēku vienības, lai palīdzētu mācībās un uzlabotu reaģēšanas spējas valstīs, kur ir mazas armijas, bet lielais bailes no Krievijas radītā apdraudējuma, kā arī stiprinātu ASV spējas atklāt Krievijas centienus destabilizēt situāciju, raksta avīze "The New York Times" (NYT).