Pierīgā putina. Autovadītājiem jārēķinās ar palēninātu satiksmi (foto no autoceļa Rīga-Ulbroka, 3.01.17. plkst. 15.40). pic.twitter.com/APhcsjZPXz — Latvijas Valsts ceļi (@LVceli) January 3, 2017

Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) sinoptiķi brīdina, ka jau otrdienas pēcpusdienā, turpinoties snigšanai, sniega sega teju dubultosies. Stiprs sniegs šopēcpusdien gaidāms gan Rīgā, gan Latvijas centrālajos rajonos.Reaģējot uz gaidāmajiem laika apstākļiem, meteorologi pat izsludinājuši "oranžo brīdinājumu", kas nozīmē, ka laika apstākļi ne tikai ir pasliktināti, bet jau kļuvuši bīstami, kā arī var radīt postījumus un zaudējumus.Jau ziņojām, ka trešdienas naktī un dienā Latvijas lielāko daļu, sākot no rietumiem, skars līdz šim spēcīgākais sniegputenis šajā ziemā.Snigšana nav gaidāma Vidzemes ziemeļos. Trešdienas vakarā valstī sāks ieplūst lielākais aukstums kopš pērnā gada janvāra.Kurzemē intensīvākā snigšana gaidāma naktī uz trešdienu, Zemgalē un Rīgā sniegputenis sāksies nakts otrajā pusē, Latgalē - no rīta. Trešdienas vakarā debesis no ziemeļiem skaidrosies un vērā ņemama snigšana tad gaidāma vairs tikai Latgalē.Naktī uz trešdienu pastiprināsies dienvidaustrumu vējš, no rīta - austrumu vējš, ko dienas gaitā nomainīs ziemeļaustrumu vējš. Vēja ātrums brāzmās brīžiem sasniegs 14-19 metru sekundē, Kurzemes ziemeļos pat 20-23 metrus sekundē.Līdz ar to putenis daudzviet būs ļoti spēcīgs, vietām Kurzemē to varēs saukt par sniega vētru.