Talsos aiztur vīrieti, kurš no veikalā nolaupīja kases aparātu

15.novembrī ap plkst.20.10 Talsu policijas iecirknī tika saņemta informācija no apsardzes firmas par to, ka Talsos, Puškaiša ielā, neatpazīstama persona no veikala nolaupījusi kases aparātu ar naudu. Vīrietis veikalā bija ienācis, maskējoties ar šalli un cepuri, lai noslēptu seju. Viņš nav bijis bruņots, laupīšana notikusi veikala darbinieces klātbūtnē.Policijai ierodoties notikuma vietā un pārmeklējot teritoriju, kases aparāts turpat netālu tika atrasts, taču nauda no tā jau bija izņemta.Gada nogalē policija aizturējusi iespējamo vainīgo personu - 1983.gadā dzimušu Talsu iedzīvotāju. Aizturētais vīrietis pastrādātajā noziegumā ir atzinies, taču nolaupītā nauda nav atgūta.Par notikušo ir ierosināts kriminālprocess par svešas kustamas mantas slepenu vai atklātu nolaupīšanu. Par šādu noziegumu soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem, ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, piespiedu darbu vai naudas sodu.Vīrietis jau iepriekš ir nonācis policijas redzeslokā par līdzīgiem noziegumiem.Kriminālprocesā turpinās pirmstiesas izmeklēšana.