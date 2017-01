Latvijas labākajai kalnu slēpotājai Gasūnai vēl nebijuši panākumi

Gasūna pirmo braucienu veica minūtē un 3,65 sekundēs, kas viņai deva 27.vietu starp 43 finišu sasniegušajām sportistēm, bet pie iespējas startēt otrajā braucienā tika 31 ātrākā braucēja, jo dalītu 30.vietu ieņēma divas sportistes.Trasē Latvijas kalnu slēpotāja devās ar 55.numuru, kad spēcīgākās grupas braucējas jau bija nostartējušas.Pirmajā braucienā ātrākā bija slovākiete Veronika Veleza-Zuzulova, kurai Gasūna zaudēja 3,25 sekundes. Otro vietu ieņem austriete Bernadeta Šilda, kura līderei zaudē 0,39 sekundes, bet vēl divas sekundes simtdaļas lēnāka bija čehiete Šārka Strahova.Tikmēr neveiksme piemeklēja šīs sezonas Pasaules kausa kopvērtējuma līderi Mikaelu Šifrinu no ASV, kura jau trases augšdaļā izlaida vienus vārtus un nefinišēja. Šifrina līdz ar to neizmantoja iespēju slalomā izcīnīt astoto uzvaru pēc kārtas, kas būtu savulaik šveicietes Vrenijas Šneideres un horvātietes Janikas Kosteličas uzstādītā rekorda atkārtojums.Otro braucienu Gasūna sāks kā piektā. Sacensības sāksies plkst.17.15 pēc Latvijas laika un tiešraidē tās translēs "Eurosport" kanāls.LETA jau ziņoja, ka pirms gadu mijas Gasūna Pasaules kausa posmā Austrijā pirmajā braucienā ieņēma 33.vietu, no labāko trīsdesmitnieka atpaliekot vien 0,45 sekundes. Tas pagaidām ir viņas labākais sasniegums Pasaules kausa posmos.Savukārt vēl pirms tam viņa šosezon Pasaules kausa posmā Somijā bija 42.vietā slalomā, bet gada nogalē milzu slalomā Austrijā palika 59.pozīcijā.Tikmēr neatkarīgās Latvijas visu laiku labākais rezultāts Pasaules kausa posmos kalnu slēpošanā kopš iepriekšējās sezonas pieder Kristapam Zvejniekam, kurš pērn Itālijā slalomā izcīnīja 26.vietu.