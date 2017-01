Pirmajā braucienā Gasūna ieņēma 27.vietu starp 43 finišu sasniegušajām sportistēm, kļūstot par pirmo neatkarīgās Latvijas dāmu sportisti, kura iekļuvusi labāko trīsdesmitniekā, kvalificējoties Pasaules kausa otrajam braucienam.Otro braucienu Gasūna iesāka droši, bet beigu daļā reizi bīstami izslīdēja, tomēr tas neliedza sasniegt finišu, turklāt arī sasniegt Latvijas labāko rezultātu. Gasūna bija labāka par trim sportistēm, kuras finišēja, bet vēl vairākas izstājās vai tika diskvalificētas. Otrajā braucienā Gasūna sasniedza 22.rezultātu.Trase bija gara un katrs brauciens ilga vairāk nekā minūti.Līdz šim neatkarīgās Latvijas sportisti Pasaules kausa otrajam braucienam bija kvalificējušies vienu reizi - pērn 6.janvārī to slaloma sacensībās paveica Kristaps Zvejnieks, kurš izcīnīja 26.vietu. Savukārt PSRS laikā Ulla Lodziņa vairākas reizes bija piecpadsmitniekā un reizi pat spēja gūt ceturto vietu, kā arī tikt pie medaļas pasaules junioru čempionātā.Tāpat Roberts Rode 2012.gada februārī Pasaules kausa posmā Sočos superkombinācijā (nobrauciens+slaloms) ieņēma 29.vietu, bet, tā kā no uzvarētāja laika ziņā atpalika virs noteiktā limita, pie kopvērtējuma ieskaites punktiem netika.Latvijas sportisti bijuši trīsdesmitniekā arī olimpiskajās spēlēs un pasaules čempionātos, kur ir ierobežots dalībnieku skaits no vienas valsts, piemēram, Ivars Ciaguns Soltleiksitijas Olimpiādē guva 25.vietu, bet 2014.gadā Sočos Mārtiņš Onskulis ierindojās 27.pozīcijā.Gasūna pirms gadu mijas Pasaules kausa posmā Austrijā pirmajā braucienā ieņēma 33.vietu, no labāko trīsdesmitnieka atpaliekot vien 0,45 sekundes. Pirms tam viņa ne reizi nebija tikusi labāko četrdesmitniekā.Otrdien aizvadītajās sacensībās dubultuzvaru izcīnīja slovākietes - Veronika Veleza-Zuzulova summā par 0,24 sekundēm apsteidza Petru Vlhovu, kura pēc pirmā brauciena bija tikai ceturtā.Savukārt trešo vietu izcīnīja čehiete Šārka Strahova, kura atpalika par 0,52 sekundēm.Pēc pirmā brauciena otrajā vietā bija austriete Bernadeta Šīlda, tomēr otro braucienu leģendārās Marlīzas Šīldas jaunākā māsa aizvadīja neveiksmīgāk un samierinājās ar piekto vietu.

Savukārt Gasūna uzvarētājai summā zaudēja 5,95 sekundes. Sasniegtais rezultāts latvietei deva 34,96 FIS kategorijas punktus.

Neveiksme pirmajā braucienā piemeklēja šīs sezonas Pasaules kausa kopvērtējuma līderi Mikaelu Šifrinu no ASV, kura jau trases augšdaļā izlaida vienus vārtus un nefinišēja. Šifrina bija uzvarējusi 12 slaloma sacensībās pēc kārtas, kurās piedalījās, sasniedzot jaunu Pasaules kausa rekordu, bet iepriekšējo reizi izstājusies šajā distancē viņa bija 2012.gada 29.decembrī. Tāpat viņa bija uzvarējusi sešās slaloma sacensībās pēc kārtas, kurās piedalījās, paliekot vienas uzvaras attālumā no dāmu rekorda atkārtošanas.

Slovākijas kalnu slēpotājas Pasaules kausa sacensībās pie dubultuzvaras tika pirmoreiz karjerā, bet 32 gadus vecā Veleza-Zuzulova kļuva par otro visu laiku vecāko sportisti, kura uzvarējusi Pasaules kausa slaloma sacensībās. Zīmīgi, ka pirmā šajā sarakstā ir Marlīza Šīlda, kura karjeru noslēdza 2014.gadā, gūstot 37 uzvaras.

Pasaules kausa kopvērtējumā stabila līdere ar 798 punktiem joprojām ir Šifrina, kurai ar 583 punktiem seko šoreiz nestartējusī šveiciete Lara Guta, bet trešo vietu ar 495 punktiem ieņem daudzsološā slovēniete Ilka Štuheca, kura arī ir ātruma disciplīnu speciāliste un otrdien nedevās uz starta.

Tikmēr Gasūna, gūstot pirmos deviņus punktus karjerā, tagad atrodama dalītā 90.pozīcijā.