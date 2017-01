Evelīna Ilvesa pastāsta par bijušā vīra dēliņu: viņš esot tēva kopija, drīz valkās tauriņu

Ilvesu pāris pamet Kadriorgas pili





Pirms nedēļas mēnesis apritēja bijušā Igaunijas prezidenta Tomasa Hendrika Ilvesa un viņa sievas Ievas dēliņam Hansam Hendrikam. Līdz šim abi laimīgie vecāki par jaundzimušo neko daudz nav izteikušies. Viņi vien aprobežojušies ar skopu paziņojumu sociālajos tīklos, kas tapis uzreiz pēc mazā Hansa Hendrika piedzimšanas: „Mūsu ģimenei šodien agrā rīta stundā pievienojās Hans Hendrik Ilves. Mēs visi jūtamies lieliski un priecājamies kopā ar ģimeni un tuviem draugiem! Lai gaišs un mīlestības pilns Adventes laiks!”.Nu pirmās ziņas par jaundzimušo intervijā kaimiņvalsts izdevumam „Ohtuleht” izpaudusi eksprezidenta bijusī sieva Evelīna Ilvesa, kura paziņojusi, ka redzējusi mazā fotogrāfiju un teikusi, ka viņš ir tēva kopija:„Drīz ap kaklu uzliks tauriņu (kā viņa tēvs – red.). 28. decembrī viņam palika tikai mēnesis, bet viņš jau ir tik liels, kaut arī piedzimstot viņš bija visnotaļ ražens – runāja, ka svēra ap pieciem kilogramiem”.Kā zināms, Ieva un Tomass Hendriks Ilvesi gredzenus mija pagājušā gada 2.javārī. Par toreizējā Igaunijas prezidenta sievu kļuva Latvijas Aizsardzības ministrijas Nacionālās kiberdrošības politikas koordinācijas nodaļas vadītāja. Viņa ir strādājuši dažādās institūcijās ārlietu un drošības politikas jomā Latvijā un NATO, pievēršoties drošības, demokrātijas un cilvēktiesību jautājumiem.Ilvesai šīs ir pirmās laulības, savukārt Ilvesam - trešās. Ilvesam no pirmās laulības ar amerikāņu psiholoģi Meriju Buloku ir 1987. gadā dzimis dēls Lūkass Kristjans un meita Jūlija, kas dzimusi 1992. gadā. Savukārt ar otro sievu Evelīnu viņam dzimusi tagad 14 gadu vecā meita Kadrija. Toties Ievai Ilvesai no iepriekšējām attiecībām ir 14 gadu vecs dēls Ralfs Pundurs un četrus gadus veca meita Izabella. Tagad Ilvesi pasaulē sagaidījuši savu pirmdzimto.9. janvārī Ilvesam jāsāk vieslektora darbs Stenforda universitātē ASV. Pašreiz universitāte ar Ilvesu noslēgusi darba līgumu uz pusgadu, bet vēlāk to varētu pagarināt vēl uz gadu. Līdz ar viņu uz Ameriku dosies arī ģimene.