Krievijas plašsaziņas līdzekļi raksta, ka aiz „Bojarišņika” industrijas stāv spēļu biznesa pārstāvji.Decembrī plašu rezonansi ieguva traģēdiju sērija Krievijas pilsētā Irkutskā, kur dažu dienu laikā dzīvību zaudēja vismaz 77 cilvēki, kuri alkohola vietā bija lietojuši kosmētisko vannas līdzekli „Bojarišņik”. Starp tiem, kam šis surogāts laupīja dzīvību, nebija tikai nelabojami pļēguri, bet arī visnotaļ izglītoti ļaudis. Astoņi bērni kļuvuši par bāreņiem, jo “Bojarišņik” dzēra gan viņu tēvi, gan mātes. To kā apreibināšanās dziru lietoja gan medmāsa, gan bērnudārza audzinātāja.Tomēr Krievijā „Bojarišņika” lietošana nebija uzliesmojusi negaidīti. Tā par problēmu jau bija kļuvusi pāris gadu un tā dēļ dzīvību jau zaudējuši simtiem cilvēku. Tikai neviens nebija saklausījis brīdinājumus, kurus jau labu laiku izteica gan mediķi, gan vairāku pašvaldību pārstāvji. Par to var pārliecināties, pāršķirstot Krievijas presi.Nelabojamie alkoholiķi pie šī līdzekļa lietošanas jau pieraduši pāris gadus, jo tas sastāvēja no 90% etanola, kuram pievienota citronskābe un vilkābeles ekstrakts. Dzīvību cilvēki sāka zaudēt pēc tam, kad „Bojarišņikā” etanols tika aizstāts ar indīgo metanolu.Jau kopš rudens vairākās Krievijas pilsētās tika uzstādīti pat „Bojarišņika” tirdzniecības automāti, kuros līdzekļa pudelīti (100 vai 250 gramu tilpumā) varēja iegādāties no 17 līdz 50 rubļiem (no 27 līdz 78 eirocentiem). Viens šāds aparāts maksāja ap 30 000 rubļiem (ap 500 eiro). Un tā izplatītāji solīja pasakainu peļņu – līdz 100 000 rubļiem mēnesī.Tagad, kad „Bojarisņika” negatīvās sekas vairs nevarēja noslēpt un problēmas risināšanā iesaistījās pat Krievijas prezidents Vladimirs Putins, „Bojarišņiks” izņemts no veikaliem un arestēti tā tirgotāji. Tomēr tas vairs neatdos dzīvību desmitiem cilvēku.Trauksme par „Bojarišņika” iedarbību Krievijā celta jau vairākkārt. Par to arī diskutēts Krievijas domē. Bija plānots, ka no šī gada vidus tiktu aizliegts brīvā tirdzniecībā tirgot „Bojarišņikam” līdzīgus kosmētiskus līdzekļus, kuri pārsvarā pagatavoti uz spirta bāzes.Savukārt oktobrī Krievijas okupētās Krimas televīzija vēstīja, ka pussalu pārņēmusi „Bojarišņika” sērga. Kāda nelabojama alkoholiķe Valentīna pastāstīja, ka gada laikā no „Bojarišņika” miruši 35 – 40 viņas paziņas. Čitā un Kalugā pašvaldība kopā ar policiju bija novākusi „Bojarišņika” tirdzniecības automātus, bet tie drīz vien atkal parādījās uz cita ielas stūra.