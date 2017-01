Ostapenko uzvar arī gada otrajā spēlē, bet nenopelna spēli per savu elku Serēnu Viljamsu

Turnīra septītā rakete Ostapenko vienspēļu otrās kārtas mačā ar rezultātu 6-2, 7-6 (7:3) pieveica pieredzējušo Horvātijas sportisti Mirjanu Lučiču-Baroni.Jau mača pirmajā geimā Latvijas tenisistei bija trīs breikbumbas, bet savas iespējas lauzt pretinieces servi viņa izmantoja piektajā un septītajā geimā. Otrajā setā Latvijas tenisiste jau pirmo geimu pie pretinieces serves uzvarēja "sausā", bet drīz vien viņa bija priekšā ar 4-1. Tomēr turpinājumā Lučiča-Baroni uzvarēja nākamajos divos geimos pie Latvijas sportistes serves un noveda dueli līdz taibreikam.Arī tajā gandrīz visu laiku vadībā bija Ostapenko. Horvātiete no sev nelabvēlīga rezultāta 1:3 vēl panāca 3:3, tomēr tad zaudēja četrās izspēlēs pēc kārtas, samierinoties ar neveiksmi.Abām tenisistēm šī bija pirmā savstarpējā cīņa. Ostapenko WTA rangā ieņem 44.vietu, bet Lučiča-Baroni rangā atrodama 79.pozīcijā.Ceturtdaļfināla sasniegšana Latvijas sportistei devusi 60 WTA punktus un, visticamāk, nākamnedēļ ļaus atgriezties ranga ceturtajā desmitā.Ceturtdaļfinālā Ostapenko ceturtdien tiksies ar ranga 72.vietā esošo amerikānieti Medisonu Brenglu. Viņa otrajā kārtā ar 6-4, 6-7 (3:7), 6-4 pieveica savu titulēto tautieti Serēnu Viljamsu, kura bija izlikta ar pirmo numuru un WTA rangā atrodas otrajā pozīcijā.Zīmīgi, ka Viljamsu ģimenei trešdiena Oklendā izvērtās ļoti neveiksmīga - Serēnas vecākā māsa Venusa gan pārvarēja pirmo kārtu, ar 7-6 (7:2), 6-2 uzvarot speciālo ielūgumu jeb "wild card" saņēmušo mājinieci Džeidu Lūisu, tomēr neilgi pēc tam paziņoja, ka labās rokas sāpju dēļ turnīru neturpinās. Venusa Viljamsa sacensībās bija izlikta ar otro numuru.Trešdien Ostapenko aizvadīja arī dubultspēļu turnīra pirmās kārtas cīņu, kurā duetā ar Kirstenu Flipkensu no Beļģijas ar 7-5, 3-6, 10:5 apspēlēja ar otro numuru izliktās māsas no Taivānas Čaņu Haočinu un Čaņu Juņdzjaņu.Pirmajā setā Latvijas un Beļģijas duets atspēlējās no rezultāta 1-4, bet taibreikā pie 2:4 spēja veikt lielu izrāvienu.Uzvara Latvijas tenisistei devusi 60 WTA dubultspēļu ranga punktus, bet ceturtdaļfinālā viņai un Flipkensai pretim stāsies japānietes Šuko Aojama un Makoto Ninomija vai mājiniece Lūisa un Erina Ratlifa no Kanādas.LETA jau ziņoja, ka Ostapenko pirmās kārtas mačā pārliecinoši ar 6-1, 6-2 pieveica Jaunzēlandes labāko tenisisti Marinu Erakoviču, kura ir ranga 106.pozīcijā un turnīrā startēja ar "wild card". Latvijas tenisiste šajā duelī pārtrauca sešu zaudējumu sēriju, ar ko viņa noslēdza iepriekšējo sezonu.Savukārt Lučiča-Baroni pirmās kārtas sīvā cīņā ar 6-3, 3-6, 6-3 uzvarēja kvalifikāciju pārvarējušo vācieti Monu Bartelu, kura rangā ieņem 157.vietu.Pirms gada Ostapenko WTA rangā bija atrodama 84.vietā un Oklendas turnīrā piedalījās ar "wild card", pirmajā mačā pārspējot zviedrieti Juhannu Lāšoni, bet pēc tam skandalozā cīņā piekāpjoties Naomi Broudijai no Lielbritānijas. Toreiz mača otrā seta taibreikā izcēlās incidents, kurā Ostapenko no plaukstām izslīdēja rakete un tā, atsitusies pret apmali, trāpīja bumbiņu padevējam. Latvijas tenisiste pēcāk taisnojās, ka rakete viņai izslīdējusi no rokām, taču Broudija viņu vainoja apzinātā rīcībā un pieprasīja pretinieci diskvalificēt. Tiesa, Ostapenko diskvalifikāciju nesaņēma un varēja turpināt dueli, bet vēlāk viņu kritizēja arī citas tūres sportistes.Pēc Oklendas turnīra Ostapenko bez uzvarām pamatsacensību mačos palika līdz pat februāra otrajai pusei, kad sensacionāli aizkļuva līdz finālam Dohas WTA "Premier" sacensībās.Pērn tenisiste spēlēja divos WTA pusfinālos - bez Dohas arī aprīlī notikušajā Katovices WTA "International" turnīrā, kurā gan titula mačā neizdevās iekļūt. Riodežaneiro olimpisko spēļu laikā Ostapenko pauda cerību 2016.gadu noslēgt WTA ranga pirmajā divdesmitniekā, tomēr sezonu sportiste noslēdza ar sešiem zaudējumiem pēc kārtas un pašlaik vairs nav valsts pirmā rakete, šo godu atdodot Anastasijai Sevastovai.Sezonas svarīgākajos turnīros pērn Ostapenko palika bez uzvarām - Olimpiādē viņa pirmajā kārtā ar 6-1, 3-6, 2-6 atzina titulētās austrālietes Samantas Stosuras pārākumu, turklāt bez panākumiem palika arī visās četrās "Grand Slam" sacensībās. Kopā viņa 2016.gadā guva 20 uzvaras un cieta 28 neveiksmes.Tikmēr 34 gadus vecajai Lučičai-Baroni aizvadītajā sezonā veiksmīgākais bija Strasbūras WTA "International" turnīrs, kurā viņa tika līdz finālam, taču tajā zaudēja mājiniecei Karolīnei Garsijai. Pērn "Grand Slam" turnīros Francijā un ASV viņa sasniedza otro kārtu, bet Austrālijā un Vimbldonā cieta zaudējumus jau pirmajā cīņā.Arī Lučiča-Baroni iepriekšējo sezonu noslēdza neveiksmīgi, zaudējot četros mačos pēc kārtas.Lučičas-Baroni WTA ranga karjeras rekords ir 32.vieta, kurā tenisiste atradās tālajā 1998.gadā, kad viņai bija vien 16 gadi. Karjeras laikā horvātiete ir izcīnījusi trīs WTA vienspēļu turnīru uzvarētājas titulus, no tiem pēdējo 2014.gadā, kad viņa triumfēja Kvebekas WTA "International" sērijas turnīrā. Vēl trīs titulus Lučiča-Baroni pievienojusi dubultspēlēs.Oklendas tenisa turnīrā Lučiča-Baroni iepriekšējo reizi viesojās 2011.gadā, kad nepārvarēja kvalifikāciju, bet vēl divus gadus iepriekš viņa cieta neveiksmi pamatturnīra pirmajā kārtā.LETA jau ziņoja, ka Latvijas dāmu tenisa pirmā rakete Anastasija Sevastova pirmdien sezonu sāka ar 6-1, 3-6, 6-7 (6:8) zaudējot čehietei Kristīnai Plīškovai Šeņdžeņas WTA "International" sērijas turnīra pirmajā kārtā, piedevām Latvijas tenisiste, kura WTA rangā ieņem 34.vietu, neizmantoja divas mačbumbas, ciešot sesto zaudējumu pēc kārtas. Tāpat Sevastova cieta neveiksmi arī dubultspēļu turnīra pirmajā kārtā.