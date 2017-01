Valsts policija ir saņēmusi iesniegumu par to, ka automašīna ir nozagta no stāvlaukuma, kas atrodas netālu no sadursmes vietas. Šobrīd policija pārbauda šo informāciju un ir sākts kriminālprocess par zādzību.

Policija apstiprināja, ka automašīna nebija novietota uz pārbrauktuves, bet tieši uz dzelzceļa sliedēm. Tāpat policija apstiprināja, ka automašīnai bija Krievijas valsts numurzīmes.

Izmeklēšanas interesēs plašāku informāciju šobrīd policija nevarot sniegt. Policija arī nekomentē notikušā versijas.

LETA jau ziņoja, ka otrdienas vakarā pēc divu vilcienu un automašīnas sadursmes Dārziņos slēgta dzelzceļa satiksme posmā starp Salaspili un Rīgu. Dzelzceļa satiksme uz laiku tika slēgta abos virzienos.

Negadījumā bija iesaistīti divi vilcieni - kravas vilciens, braucot Rīgas virzienā, uztriecies uz sliedēm atstātai automašīnai un uzstūmis to virsū pretējā virzienā braucošam pasažieru vilcienam. Mašīna bijusi tukša un cilvēki negadījumā nav cietuši.