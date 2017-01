Zvaigznes, kas nofilmējušās citu videoklipos pirms pašas vēl kļuva slavenas. TOPS

Daudzi noteikti atceras meiteni, kuru no skatītāju rindām uz skatuves uzdejot paaicina rokeris Brūss Springstīns 1984. gadā uzņemtajā videoklipā dziesmai „Dancing In The Dark”. Pateicoties šai mazajai lomai, ko viņai iedalīja videoklipa režisors, sākās Koksas ceļš pretī slavai. Monikas loma populārajā seriālā „Draugi” sekoja tikai desmit gadus vēlāk. Vispirms bija šis videoklips.