Pašvaldības policisti stāsta: šonakt Rīgas pašvaldības policijas Centra pārvaldes darbinieki devās uz izsaukumu Vecrīgā, kur divas bāra apmeklētājas atteikušās maksāt par dzērieniem. Tāpat bāra apmeklētājas uzmākušās citiem bāra apmeklētājiem, piedāvājot ar viņiem pārgulēt. Abu iereibušo sieviešu darbības pamanījuši bāra darbinieki, kuri vairākkārtīgi viņām aizrādījuši. Abas dāmas aizrādījumus nav ņēmušas vērā un sākušas konfliktēt ar bāra darbiniekiem. Ņemot vērā, ka abas sievietes palika arvien neadekvātākas un nevēlējās pamest bāra telpas, iestādes darbinieki nolēma izsaukt policiju.Arī likumsargu ierašanās brīdī abas sievietes neslēpa savu neadekvāto uzvedību. Abas dāmas atteicās uzrādīt personu apliecinošus dokumentus vai nosaukt savus datus, aizbildinoties, ka policistiem viņām nekas neesot jāuzrāda un sakot, ka viņām tiekot traucēta atpūta. Sievietes informētas par iespējamām sekām, turpinot visas iepriekš minētās darbības. Sarunas laikā viena no sievietēm pēkšņi paņēma glāzi, sašķaidīja to pret grīdu un citu bāra apmeklētāju virzienā raidīja cieņu aizskarošus žestus.Abas sievietes nekavējoties aizturētas. Aizturēšanas laikā viena no viņām nespēja nomierināties. Sieviete uzspļāva operatīvajam transportlīdzeklim, saplēsa tā loga tīrīšanas slotiņu un centās iesist policistam. Tāpat agresīvā dāma izteica draudus par policistu atbrīvošanu no amatiem, sakot, ka viņai esot sakari, kuri parūpēšoties par policistu atlaišanu.Abas sievietes nogādātas RPP dežūrdaļā, kur veiktas alkohola koncentrācijas pārbaudes izelpās. 36 gadus vecajai sievietei konstatētas 1.07 promiles, savukārt 41 gadu vecajai sievietei - 2.23 promiles.Parasti pārkāpēji nomierinās, kad tiek nogādāti aizturēšanas telpās, taču šajā gadījumā viena no pārkāpējām joprojām nespēja sēdēt mierā. Vecākā no abām dāmām, atrodoties pagaidu aizturēšanas telpā, izteica vēlmi doties uz labierīcībām. Sieviete nekavējoties aizvesta līdz tualetei, kur pēc pārkāpējas apmeklējuma kārtības sargi konstatēja, ka dāma šīs vajadzības nokārtojusi izlietnē, turklāt savus izkārnījumus izsmērējusi pret sienām un durvīm.Abām sievietēm sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli par sīko huligānismu. Izvērtējot abu pārkāpēju veiktās darbības, 36 gadus vecajai sievieti piemērots naudas sods 270 eiro apmērā, savukārt 41 gadu vecajai sievietei piemērots 300 eiro naudas sods.