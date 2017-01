Starptautiskā vieglatlētikas federācija (IAAF) saņēmusi 200 Krievijas vieglatlētu vārdus no izmeklētājiem, kuri strādā Pasaules Antidopinga aģentūras (WADA) neatkarīgā izmeklēšanas komisijas vadītāja Ričarda Maklarena pakļautībā. Šo sportistu vārdi ir iekļauti slavenajā Maklarena ziņojumā, kurā tiek atmaskota Krievijā īpaši izveidota dopinga sistēma.Ja šie vieglatēti pieteiksies dalībai starptautiskās sacensībās kā neatkarīgi sportisti, viņi tiks rūpīgi pārbaudīti. Sportistu identitātes gan netiek atklātas.Krievijas Vieglatlētikas federācija ir diskvalificēta jau kopš 2015.gada, kas šīs valsts sportistiem liedz piedalīties starptautiskās sacensībās. Viņiem gar degunu gāja pagājušās vasaras Riodežaneiro olimpiskās spēles, bet startēt krievu vieglatlēti var tikai tad, ja ir izgājuši īpašas IAAF pārbaudes.Riodežaneiro Olimpiādē no Krievijas startēja tikai viena vieglatlēte - tāllēcēja Darja Kļišina, kura jau vairākus gadus dzīvo Floridā.IAAF ir nosūtījusi Krievijas Vieglatlētikas federācijai arī jaunus noteikumus, kas šīs valsts atlētiem kā neitrāliem sportistiem ļautu piedalīties starptautiskās sacensībās. Šī varētu būt vienīgā iespēja, kā krievu vieglatlētiem piedalīties augustā gaidāmajā pasaules čempionātā.Viens no kritērijiem pieprasa, lai sportisti pierāda, ka viņi nekādā veidā nav tieši iesaistīti Krievijas Vieglatlētikas federācijas nespējā izveidot adekvātu sistēmu, lai aizsargātu "tīrus" sportistus. Savukārt vēl viens punkts paredz, ka sportistam jābūt iepriekš strādājušam ar treneri, ārstu vai citu atbalsta personu, kas stingri iestājies pret dopinga noteikumu pārkāpšanu.Tikmēr Starptautiskā sporta preses asociācija (AIPS) nākusi klajā ar ideju no jauna sākt skaitīt pasaules rekordus, jo pēdējos gados atklājies, ka daudzi pasaules labākie sasniegumi uzstādīti ar dopinga palīdzību."Tik daudziem olimpiskajiem čempioniem tiek atņemtas medaļas un rekordi. Ņemot vērā šaubas, kas ir nomākušas pagātni, uzskatām, ka būtu veselīgi sākt jaunu rekordu ēru, kas nākamajām paaudzēm dotu jaunu cerību," teikts AIPS paziņojumā, tomēr IAAF uz to atbildējusi, ka šādi arī "tīrie sportisti" riskētu zaudēt savu nopelnīto vietu vēsturē.Maklarena ziņojumā tika norādīts uz Krievijas atbalstītu dopinga sistēmu, kuras pamatā bija pozitīvu dopinga analīžu nomainīšana pret negatīvām. Šīs sistēma darbojusies arī 2014.gada Soču olimpiskajās spēlēs, kā arī 2013.gada pasaules čempionātā vieglatlētikā, kas notika Maskavā.Pēc faktu nākšanas gaismā WADA apturēja RUSADA darbību un aicināja atbildīgās organizācijas aizliegt Krievijas sportistiem startēt starptautiskajās sacensībās, tostarp Riodežaneiro olimpiskajās spēlēs. Starptautiskā Olimpiskās komiteja (SOK) šo aicinājumu neatbalstīja, ļaujot starptautiskajām federācijām pašām izlemt, vai pielaist krievu atlētus startiem. Dažas federācijas, piemēram, vieglatlētikā un svarcelšanā, šo iespēju izmantoja. Tiesa, pretēju lēmumu pieņēma Starptautiskā Paraolimpiskā komiteja, tāpēc Krievijas sportisti nestartēja Riodežaneiro paraolimpiskajās spēlēs.Saistībā ar Maklarena ziņojumu otro daļu, kas bija saistīts ar ziemas sporta veidiem, pagaidu diskvalifikācija piešķirta arī 2014.gada Soču olimpisko spēļu čempionam skeletonā Aleksandram Tretjakovam, kurš cīņā par zeltu apsteidza latvieti Martinu Dukuru.