Pēdējo trīs gadu laikā Latvijā reģistrēts 51 difterijas saslimšanas gadījums, bet citās ES valstīs - 117 gadījumi.Politiķe norādīja, ka tā ir nepieņemama situācija, jo valsts vakcināciju pret šo slimību apmaksā. Viņa aicināja gan ģimenes ārstus pārskatīt, vai viņa pacienti ir vakcinējušies pret difteriju, gan arī pašus iedzīvotājus pārbaudīt, vai nav jāveic revakcinācija.Kā norādīja Veselības ministrijas (VM) galvenais infektologs Uga Dumpis, lai difterijas infekcija neizplatītos tālāk, konkrētam pacientu skaitam jābūt vakcinētiem pret šo infekciju. Tomēr Latvija ir vienīgā valsts ES, kur konstanti redzami slimības uzliesmojumi. Dumpis sacīja, ka vienīgais skaidrojums tam ir nepietiekamā vakcinācijas aptvere.Kā skaidroja eksperts, difterija ir īpaši bīstama infekcijas slimība, tomēr to ir iespējams kontrolēt ar vakcīnas palīdzību. Līdz ar to saslimšanas gadījumi nedrīkstētu notikt. Viņš arī piebilda, ka difterija izraisa nopietnas komplikācijas, var tikt bojāta sirds un nervu sistēma, līdz ar to, pat ja pacientam izdodas izglābties, viņam visu mūžu var būt slikta veselība.Lai informētu sabiedrību par šo saslimšanu un vakcinācijas nozīmību, Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) līdz marta beigām organizēs informatīvu kampaņu. Tajā ar dažādu informācijas kanālu palīdzību plānots uzrunāt sabiedrību un ārstus, lai informētu par šo infekciju un galu galā arī veicinātu vakcinēšanos.Uzmanība tiks pievērsta cilvēkiem Rīgas un Pierīgas reģionā, ņemot vērā, ka šeit vakcinācijas aptvere ir zemāka nekā citviet Latvijā. Tāpat uzrunāti tiks pie sociālā riska grupām piederoši cilvēki, piemēram, cilvēki bez konkrētas dzīves vietas.Sabiedrība tiks uzrunāta ar sociālo tīklu palīdzību, sabiedriskajā transportā un pieturās tiks izvietota informācija, tāpat informācija tiks nodota caur televīziju un radio, kā arī internetā. Tāpat dažādas informatīvas lekcijas tiks organizētas darba vietās, augstskolas, kā arī aprūpes iestādēs.Taujāti par to, kādi iecerēti kampaņas rezultatīvie rādītāji, klātesošie skaidru atbildi nesniedza, tomēr izteica cerību, ka kampaņa palīdzēs izskaust difteriju. Dumpis sacīja, ka pilnīgu vakcinācijas aptveri sasniegt nav iespējams, tomēr viņš norādīja, ka tad, ja mazās vakcinācijas aptveres problēma tiktu risināta Rīgā, tad arī mērķis būtu sasniegts.Jau ziņots, ka 2015.gadā pret difteriju un stingumkrampjiem Latvijā bija vakcinējušies tikai 65,3% pieaugušo. Par šo jautājumu nobažījušies valsts vadošie infektoloģijas speciālisti epidemioloģijas un infektoloģijas jomā, norādot, ka šobrīd Latvijā saslimstība ar difteriju jau vairākus gadus ir pati augstākā Eiropas Savienībā.Kā liecina 2015.gada dati, vakcinācijas aptvere pret difteriju un stingumkrampjiem pieaugušajiem vecumā virs 25 gadiem bijusi vien 65,3%, pusaudžiem 14 gadu vecumā - 91%, bet bērniem septiņu gadu vecumā - 97,4%. Tas nozīmē, ka aptuveni trešā daļa pieaugušo nokavēja balstvakcināciju pret difteriju un katrs desmitais pusaudzis pabeidz skolu un uzsāk pieaugušo gaitas bez pietiekamas aizsardzības pret šo dzīvībai bīstamo infekcijas slimību, skaidroja SPKC pārstāve.Difterija ir ļoti lipīga un dzīvībai bīstama infekcijas slimība, kas izplatās gaisa pilienu ceļā, no saslimšanas ar to var pasargāt tikai savlaicīga un regulāra vakcinācija. Latvijā vakcināciju pret difteriju veic divu, četru, sešu un 12 līdz 15 mēnešu vecumā, bet pēc tam - septiņu un 14 gadu vecumā.Imunitāte nesaglabājas visu mūžu, tāpēc ik pēc 5-10 gadiem ir nepieciešams veikt revakcināciju. Difterijas vakcīna ir valsts apmaksāta un pieejama ģimenes ārstu praksēs vai ārsta norādītā Vakcinācijas kabinetā.