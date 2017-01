Ja vēlies pirkt, ir labas ziņas

Īsts kosmosa kuģis: tāds ir dzīvoklis Imantas "bloķenē"













7 attēli

Kamēr neviens nenopirks, dzīvoklis tiks izīrēts

Dizaina autors - jūrnieks un optimists

Cilvēki sociālajos tīklos brīnās un līksmo

Kad bērnībā tevi nolaupa ctiplanētieši un vēlāk kļusti par dizaineri - https://t.co/TF9ew0ePzN — Ance Tarvida (@ancetarvida) December 30, 2016

"Tiek tirgots ekskluzīvs dzīvoklis klusā, patīkamā vietā, apkārtnē atrodas viss nepieciešamais. Dzīvoklis ar ļoti patīkamu auru, atgriežoties no ikdienas steigas, mājās jutīsies harmoniski. Sienas, griesti, vairāku līmeņu arkas, letes, palodzes ir izbūvētas, nav nekādu lieku mēbeļu. Flīzes, tapetes, dekori ir izvēlētas pēc dizaina un elegances. Visas ērtības, daudz un dažādu apgaismojumu," vēstīts sludinājumā portālā "ss.lv", kur ievietotās dzīvokļa fotogrāfijas parāda - dizaina autora ideju lidojumam nav gala un malas.Portāls Kasjauns.lv sazinājās ar sludinājumā norādītā tālruņa numura īpašnieku, kurš apliecināja, ka ir dzīvokļa īpašnieks un dizaina autors vārdā Tālivaldis. Viņam realizēt trakās idejas palīdzējis meistars un vienlaikus arī draugs.Vaicāts, vai dzīvoklis joprojām ir pieejams, Tālivaldis atbild apstiprinoši, turklāt pavēsta iespējamam pircējam iepriecinošas ziņas - cenu nolemts nolaist uz 82 tūkstošiem eiro sākotnēji prasīto 94 tūkstošu vietā. Sākumā cena noteikta augstāka, jo īpašnieki nodomājuši, ka tā šim garadarbam ir absolūti adekvāta. Dzīvokļa īpašnieks atklāj, ka ir saņēmis gan interesentu zvanus, gan mākleru palīdzības piedāvājumus dzīvokļa jaunā saimnieka meklēšanā.Daži ļaudis sociālajos tīklos gan apšaubījuši, ka tik neparasts dzīvoklis varētu slēpties ikdienišķā bloķenē, līdzās vienkāršiem padomju laika mitekļiem, taču Tālivaldis apgalvo - dzīvoklis ir īsts un patiesi atrodas Imantā, turklāt joprojām gaida savu saimnieku.Uz jautājumu, cik iztērēts remontam, īpašnieks atbild netieši, sakot: "Normāli, nav žēlots uz materiāliem nemaz".Tālivaldis Kasjauns.lv saka, ka dzīvoklis iepriekš tika izīrēts, un arī šobrīd, kamēr neatradīsies pircējs, tas būs pieejams īrniekiem. Lai padzīvotu šajā šedevrā, mēnesī būs jāšķiras no 450 eiro īres maksas.Īpašnieks saka, ka šis ir viņa pirmais projekts, kurš lēnā garā īstenots trīs gadu laikā, taču censoņi nemaz nedomā apstāties un cer, ka nākotnē izdosies realizēt vēl vairākus šāda tipa brīnumus tepat Latvijā. Intensīvi strādājot, tādu dzīvokli var izremontēt arī pusgada laikā, Tālivaldis prāto.Viņš arī saka, ka jaunu ideju realizācijai jau savākta profesionāla komanda. Abi censoņi pat izveidojuši uzņēmumu "Prolux one", kura nosaukums redzams uz fotogrāfijas novietotajā ūdenszīmē. Šobrīd tiekot veidota arī uzņēmuma mājaslapa, taču vēl tā nav pabeigta.Runājot par sevi, Tālivaldis norāda, ka ir 26 gadus vecs un strādā jūrā. "Galvenais ir tiekties neatlaidīgi pēc vīzijas, domas un sapņa, un vēlāk jau pats viss atnāks vēl pat labāk, nekā bija ieplānots," optimistiski spriež jaunais un uzņēmīgais vīrietis.Viņš atzīst, ka plašā popularitāte sociālajos tīklos bija liels pārsteigums, taču vienlaikus priecājas par šādu atpazīstamību - tā taču ir vistīstākā reklāma. Arī sludinājuma skatījumu skaits portālā ir ievērojams - teju 40 000 reižu, kamēr citi lietuviešu projekta "bloķeņu" dzīvokļi Imantā knapi var lepoties pat ar 2 tūkstošu aplūkojumu.Interesanta diskusija izvērsās sociālajos tīklos. Cilvēki prātuļo: "Cerams, tur ir ierīce, ar kuru var dabūt bezsvara stāvokli", "Izskatās pēc vietas, kur ved citplanētiešu nolaupītos Simus [datorspēles "Sims" varoņi - red.], "Man kā sci-fi fanam patīk", "Ja nākamās "James Bond" filmas ļaundaris dzīvotu Imantā, tāds izskatītos viņa dzīvoklis".Savukārt Līga sociālajā tīklā "Facebook" izteikusies visai atbilstoši realitātei: "Dizaineram saskanējis ar dzīvokļa īpašnieku kā cimdiņam ar rociņu. Reāls kosmoss tipveida dzīvoklī"," viņa saka.