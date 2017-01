Latvijas kinologi brīdina: dzīvnieku pārvēršana par modes dāmām var novest pie bēdīgām sekām. FOTO

"Cilvēks ir nevis radības, bet gan neradības kronis!"

"Suns apģērbā jūtas sasaistīts un apdraudēts"

Suņu un kaķu pārvērtības

















9 attēli

Jaunā gada mijas svinības bēdīgi beidzās kādai amerikāņu ģimenei no Floridas štata. Viņu mājas mīlulis pitbultjers iekoda rokā savai 54 gadus vecajai saimniecei Brendai un sakoda vēl divus ģimenes locekļus tad, kad Brenda jautrības dēļ mēģināja sunim uzstīvēt virsū Ziemassvētku džemperi. Saimnieces dēls, lai nomierinātu suni, bija spiests viņu sadurt ar nazi. Pēc tam suņa saimniecei vajadzēja doties uz slimnīcu un veikt operāciju.Tā ir skarba mācība mājdzīvnieku saimniekiem, kuri savus suņus un kaķus uztver kā rotaļlietas. Dzīva radība nekad nevar būt kādam par rotaļlietu! Par to kinologi aicina aizdomāties arī Latvijas iedzīvotājus, jo arī pie mums daudzi cenšas savus mājas mīluļus izrotāt mantiņām kā Ziemassvētku eglītes. Tomēr tas var beigties visnotaļ bēdīgi.Kasjauns.lv aptaujātie kinologi teica, ka viņiem nav zināms gadījums, ka Latvijā kāds suns būtu uzbrucis saimniekam tādēļ, ka viņu centušies ietērpt kādā karnevāla tērpā, tomēr mūsu suņu īpašnieki nerēķinās ar sekām, kas var rasties, ja viņi ņirgājas par dzīvnieku. Te jāpiebilst, ka vēl vairāk par suņiem ietērpšanu dažādās spīguļojošās lupatās necieš kaķi.Dzīvnieku patversmes „Labās mājas” vadītāja Astrīda Kārkliņa Kasjauns.lv pastāstīja: „Cilvēks sevi uzskata par radības kroni, viņš ir trakākā būtne uz pasaules, jo viņam patīk darīt visneiedomājamākās lietas savas dzīves uzjautrināšanai – veidot kroplus augus un kokus, kaut ko pagriezt, nogriezt, piegriezt pēc savas sapratnes. Un tas attiecas ne tikai uz sava mājokļa iekārtošanu, apģērbu un plastiskajām operācijām, bet arī uz dzīvniekiem, mājas mīluļiem. Tas ir simtprocentīgs fakts, ka cilvēks šajā ziņā nerespektē savus mājas dzīvniekus. Viņa mērķis ir tikai sava ego apmierināšana.Tāpat kā dzīvnieks jārespektē tad, kad viņš guļ vai ēd, viņš jārespektē arī tad, kad mēs cenšamies viņam virsū uzģērbt kādu džemperi. Sevišķi tas nepatīk kaķiem.Ir pieņemts, ka mēs, sevišķi īsspalvainiem, suņiem uzvelkam kādu vesti. Ir labi, ja to darām, lai dzīvniekam būtu ērtāk, lai viņš nesaltu. Sunim visaugstākā laime ir saņemt uzslavu no sava saimnieka, viņam kalpot. Ja mēs viņam uzliekam kakla siksniņu, noglaudām un iedodam siera gabaliņu, pasakām, ka viņš ir labs, suns jutīsies laimīgs. Bet ir jājūt robeža, kad un ko mēs varam atļauties. It sevišķi tas attiecas uz bērniem, kad viņi vēlas sunim kaut ko uzvilkt vai viņu iesēdināt, piemēram, ratos. Ja dzīvnieku traucējam, viņam kaut kas nepatīk, tad viņš automātiski reaģē ar zobiem. Šāda māžošanās var novest pie ļoti trakām sekām.Dāmas, kuras pieradušas greznoties jau no akmens laikmeta, mīl savus mazos dekoratīvos klēpja sunīšus ietērpt dažādas drēbēs. Viena lieta, ja tā ir skaista siksniņa vai silta vestīte, bet pavisam cita, ja suņukam virsū stīvē dažādus bumbuļus un kruzuļus.Nezinu, vai cilvēks to sapratīs – ir tūkstošiem lietu, ko cilvēks nemūžam nesapratīs. Bet aicinu par to aizdomāties. Šajā ziņā gribu teikt, ka cilvēks ir nevis radības, bet gan neradības kronis”.Biedrības „Dzīvnieku draugs” pārstāve Laura Karnīte Kasjauns.lv teica: „Ne jau visi suņi dusmojas, ka viņus ietērpj kādās drēbēs. Suņi, kas jau no mazotnes kā kucēni, pie tā pieradināti, saprot, ka tas nav nekas briesmīgs, neizrādīs agresivitāti.Tomēr normālam, pieaugušam sunim tas liksies nesaprotami, viņš to uzskatīs par apdraudējumu, jutīsies sasaistīts un neērti, un, protams, pretosies, izrādīs agresivitāti. Jāteic, ka kaķis vēl vairāk izrādīs neapmierinātību nekā suns.Ja suni jau kopš mazotnes pieradina pie apģērbšanas, tad viņš sapratīs, ka tas nekas traks nav. Bet jautājums – vai to vajag? Es uzskatu – nē, pēc tā nav vajadzības! Varam runāt, ka vestes nepieciešamas suņiem, kam ir plāns apmatojums, bet jāuzsver, ka arī viņi pilnīgi mierīgi var iztikt bez šī apģērba”.