Ikaunieks Grieķijas čempionātā debitē ar uzvaru un nospēlētu puslaiku

AEL sīvā cīņā savā laukumā ar 2:1 (0:1) pieveica "Veria" komandas futbolistus, bet Ikaunieks, kurš tika iekļauts mājinieku sākumsastāvā, laukumā pavadīja cīņas pirmo puslaiku.Mača sākumā galvenās darbojošās personas stadionā bija līdzjutēji, jo viņu lietotās pirotehniskas dēļ spēle jau pirmajā minūtē tika apturēta, un atsākta vien pēc ceturtdaļstundas, kad izklīda dūmi.Pirmais puslaiks aizritēja līdzvērtīgā cīņā, bet tā noslēgumā viesiem pēc spāņu pussarga Toni Kalvo sitiena atklāja rezultātu.Pārtraukumā Ikaunieks tika nomainīts, jo viņa vietā laukumā devās cits pussargs Vasilis Kucianikulis, bet AEL 54.minūtē panāca izlīdzinājumu, izceļoties spānim Pavlo Galjego.Tiesa, drīz vien mājinieki nokļuva nepatīkamā situācijā, jo par otro brīdinājumu no laukuma tika noraidīts brazīliešu uzbrucējs Dodo, tomēr spēlējot desmit vīru sastāvā AEL izrāva uzvaru. Cīņas 82.minūtē 11 metru soda sitienu realizēja Tomass Nazlidis.AEL līdz mača beigām spēja nosargāt minimālo pārsvaru un čempionātā pārtraukt piecu spēļu sēriju bez uzvarām.Ikaunieks Grieķijas klubam AEL pievienojās no Francijas augstākās līgas vienības "Metz".Kaut AEL komanda ziņoja, ka 21 gadu vecais futbolists līgumu noslēdzis uz divarpus gadiem, kā arī tam piederēs 65% tiesību uz spēlētāju, kamēr 35% tiesību paturēs viņa iepriekš pārstāvētā "Metz" komanda, futbolists atzina, ka pagaidām vienošanās ir uz pusgadu."Ja viss apmierinās, līgums būs arī uz ilgāku laiku," teica Ikaunieks.Larisas vienība ar 13 punktiem 13 spēlēs kopvērtējuma tabulā pakāpusies divas pozīcijas augstāk uz 12.vietu 16 komandu konkurencē.AEL iepriekšējās desmitgades otrajā pusē spēlēja Grieķijas augstākajā līgā un Eirokausos, taču pēc tam zaudēja vietu spēcīgāko komandu pulkā. Pērn Larisas komanda uzvarēja pēc spēka otrajā līgā, nodrošinot atgriešanos Grieķijas augstākajā divīzijā.1988.gadā AEL tika kronēta par Grieķijas čempioni. Tāpat Larisas klubs divreiz triumfējis Grieķijas kausa izcīņā, iepriekšējo reizi to iespējot pirms deviņiem gadiem.Ikaunieks 2015.gada pirmajās dienās noslēdza līgumu uz četriem ar pusi gadiem ar "Metz" komandu, pārejot no "Liepājas". Tās sezonas izskaņā, kad "Metz" jau bija zaudējusi vietu Francijas augstākajā līgā, Ikaunieks tika pie lielāka spēles laika, divus pēdējos mačus uzsākot pamatsastāvā. Arī nākamās sezonas pirmo maču Francijas otrajā līgā "Metz" sāka pamatsastāvā, tomēr tajā guva traumu.Pēc traumas Ikaunieks laukumā atgriezās negatavs un neparādīja labāko sniegumu, bet sezonas atlikušajā daļā piedalījās vēl tikai sešās spēlēs. "Metz" komanda atgriezās Francijas augstākajā līgā, bet šosezon futbolists nebija iekļuvis pieteikumā nevienā spēlē.Ikaunieks Latvijas izlasē laukumā bijis 14 mačos, gūstot divus vārtus.