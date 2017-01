Braukšana uz valsts galvenajiem autoceļiem joprojām apgrūtināta visā Latvijā

Sniegputenis pārklāj Rīgu





























































































































63 attēli

No visiem negadījumiem deviņos bija cietuši cilvēki. Pašreizējā informācija liecina, ka avārijās cietuši kopskaitā desmit cilvēki.Salīdzinājumam - pagājušā diennaktī kopumā valstī tika reģistrēti 89 ceļu satiksmes negadījumi no kuriem astoņos negadījumos cieta 14 cilvēki.Sniega dēļ braukšanas apstākļi pa valsts galvenajiem autoceļiem joprojām ir apgrūtināti teju visā Latvijā, liecina VAS "Latvijas valsts ceļi" apkopotā operatīvā informācija, kas tiek apkopota sadarbībā ar "Waze.com".Ap plkst.21 apmierinoši braukšanas apstākļi ir tikai pa autoceļu A11, kas savieno Liepāju ar Lietuvas robežu, pa Tallinas šoseju posmā no Tūjas līdz Igaunijas robežai, pa Valmieras šoseju posmā no Strenčiem līdz Valkai, kā arī pa Vidzemes šoseju no Virešiem līdz Igaunijas robežai. Tāpat braukšanas apstākļi ir apmierināti autoceļa P27 Smiltene-Gulbene posmā no Lācītēm līdz Gulbenei.Turpretim Rīgā vakarā braukšanas apstākļi ir uzlabojušies. Ap plkst.21 pārvietošanās ar transportlīdzekļiem ir stipri apgrūtināta tikai atsevišķos galvaspilsētas ielu posmos. Vairākas galvaspilsētas ielas ir apledojušas.Putenis Rīgā ir mazinājies un saskaņā ar meteorologu prognozēm tas drīzumā rimsies, taču spēkā pieņemsies sals.Autovadītājiem šajos apstākļos jābūt īpaši piesardzīgiem, izvēloties braukšanas apstākļiem atbilstošu ātrumu un distanci, kā arī izvairoties no strauju manevru veikšanas.