Policija trešdien informēja, ka otrdien vienlaikus ar negadījumu saņemts iesniegums par nozagtu auto. Pēc apraksta - tas pats spēkrats, kas atradies uz sliedēm un sadūries ar vilcienu. Ziņotājs bijis Krievijas pilsonis, kurš ieradies Latvijā svinēt Jauno gadu, apmeties viesu namā "Visdari" un no šī viesu nama autostāvvietas braucamais arī pazudis.Viesu nams atrodas dažu simtu metru attālumā no dzelzceļa, kur notika negadījums. Automašīna uzbraukusi uz sliedēm, nevarēja nobraukt, līdz ar to braucējs pameta auto un nezināmā virzienā aizlaidās.No "Visdaru" viesu nama cauri priežu mežam ved ceļš, un nezinātājam var šķist, ka tas turpināsies arī pāri sliedēm. Taču tas tā nav - ceļš beidzas.Kurš bija tas, kas aizlaidās, policija skaidro, taču viesu nama īpašnieks zina teikt, ka aizdomas krīt uz pašu auto saimnieku, kurš ziņoja par spēkrata zādzību.Pēc "Visdaru" īpašnieka Venta Anševica teiktā, policija izņēma videoierakstus, kuros varēja redzēt, ka pats sēdējis automašīnā. Arī oficiante apliecinājusi, ka viņš pats iesēdās auto.Pirms aizbraukt uz dzelzceļu, zagļi tā nevizinās pa stāvvietu, vērtēja Anševics, un neizslēdza, ka šoferis bija alkohola reibumā.Policija esot izņēmusi videonovērošanas ierakstus un aizbraukusi kopā ar visu Krievijas pilsoni. Vai tikai nopratināt, vai jau aizturēt - nav zināms. Likumsargi esot noteikuši: ja aizdomas par paša vainu apstiprināšoties, nekaunīgāka attieksme neesot redzēta. Taču otrdien vēl policijas iecirknī esot raudājis un sūkstījies, ka sasists 10 000 vērts auto.