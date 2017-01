Kaimiņiene Elfrīda Sīmane: "Mūzika skanēja un televizors bija ieslēgts, gaismas dega un nekas neliecināja, ka tur kaut kas noticis."

Gandrīz vai pašā Dobeles centrā, tikai pāris 100 metrus no Valsts policijas Dobeles iecirkņa, nelielā divstāvu mājā, kuras pagalmu reti kāds šķērso, gada nogalē izdzisa abu vecāku un viņu 9 mēnešus vecā zīdaiņa dzīvības.Satiktā kaimiņiene, kura gada izskaņā gan neesot bijusi mājās, stāsta, ka māte par bērniem vienmēr esot rūpējusies, bet nav pārsteigta, ka trīs lielāko bērnu, no kuriem vecākajam bija 5 gadi, saucienus neviens netika sadzirdējis.Kaimiņiene Elfrīda Sīmane stāsta: "Tur ir dzīvokļi, kur vispār neviens nedzīvo. Blakus dzīvo veci cilvēki, kuri nav runīgi.""Mūzika skanēja un televizors bija ieslēgts, gaismas dega un nekas neliecināja, ka tur kaut kas noticis," turpina kaimiņiene.Ģimene bāriņtiesas redzeslokā nav bijusi un arī satiktā sieviete stāsta, ka ne ar ko šī ģimene nav atšķīrusies no citām.Sociālajā dienestā šī adrese esot zināma, bet arī tikai tāpēc, ka pirms diviem gadiem, kad ģimene atbraukusi no ārzemēm, ļoti aktuāls bijis dzīvokļa jautājums.Sociālā dienesta Sociālā darba atbalsta daļas vadītāja Inese Goldberga stāsta: "Protams, viņiem bija arī ļoti zems ienākumu līmenis, tādēļ viņi arī bija mūsu redzeslokā kā sociālās palīdzības saņēmēji.""Vienmēr visās apsekošanas reizēs mājoklis bija kārtīgs un tīrs. Sociālie darbinieki pat uzteikuši, ka ģimene ar situāciju ļoti labi tiekot galā," turpina Goldberga.Nelaime atklājusies, kad sievietes māte, kurai pašvaldības dzīvoklis piešķirts tajā pašā mājā uzrakstījusi iesniegumu policijai, ka nevarot sazvanīt meitu.Trīs vecākie bērni pašreiz ievietoti Dobeles slimnīcā un par viņu nākotni tālāk rūpēsies bāriņtiesa.Kasjauns.lv jau ziņoja, ka notikusī nelaime otrdien atklājās pēc tam, kad policija Dobelē saņēma iesniegumu no mirušās sievietes mātes, kura nevarēja sazvanīt savu meitu. Sievietes māte prombūtnē bija aptuveni divas nedēļas.Ierodoties notikuma vietā, tika konstatēts, ka dzīvoklim bijis atvērts logs un telpās dzirdami bērnu kliedzieni. Policija izsauca ugunsdzēsējus-glābējus, kuri iekļuva dzīvoklī pa logu.Kā izteicās Ķuzis, policisti vēlāk ieraudzījuši šausminošu ainu. Dzīvoklī miris atrasts 1966.gadā dzimis vīrietis un 1993.gadā dzimusi sieviete, kā arī zem gultas atrasts miris deviņus mēnešus vecs bērns. Tika konstatēts, ka bērns nomiris badā.Tāpat dzīvoklī bija trīs, četrus un piecus gadus veci bērni, kuri tagad nodoti aprūpei.Noskaidrojies, ka pēdējo reizi jaunā sieviete bija redzēta pērn 27.decembrī. Tiek pieņemts, ka tajā dienā arī varētu būt iestājusies abu laulāto nāve.Ķuzis pauda sašutumu arī par līdzcilvēku attieksmi. Viņš komentēja, ka vairākas dienas bērni dzīvoklī visu laiku raudāja, turklāt bija vaļā logs, taču neviens policijai neziņoja par dzirdētām bērnu raudām.Vardarbīgas nāves pazīmes netika konstatētas, un patlaban ticamākā versija par nāves apstākļiem esot narkotisko vielu pārdozēšana. Bērnu vecmāmiņa policiju informējusi, ka ģimenes galva iepriekš lietojis narkotikas, taču Dobeles iecirkņa rīcībā šādas informācijas nav. Dzīvoklī gan atrasta narkotisko vielu lietošanas "atribūtika".