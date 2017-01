"Ventspils" basketbolisti ar uzvaru Verēzē turpina FIBA Čempionu līgu

Ventspils komandas rindās rezultatīvākais bija Folerins Kempbels, kurš guva 16 punktus, savāca septiņas bumbas zem groziem un atdeva septiņas rezultatīvas piespēles. Tikmēr 14 punktus iemeta Māris Gulbis, bet pa 14 punktiem sameta Edgars Zeļonis un Kristaps Janičenoks.Savukārt pretiniekiem 22 punktus guva Dominiks Džonsons, bet 21 punkts Kristianam Ejengam.Spēli krietni sekmīgāk iesāka ventspilnieki, kuri ceturtdaļas pirmajā pusē sameta 11 punktus, bet pretiniekiem ļāva gūt tikai trīs punktus. Tiesa, pēc izrāviena 11:2 laukuma saimnieki izvirzījās vadībā ar 14:13. Pirmo ceturksni "Ventspils" komanda zaudēja ar vienu punktu (18:19), bet otrās ceturtdaļas pirmajās trīs minūtēs tika panākti plus septiņi punkti (30:23), septiņus punktus šī mača nogriežņa sākumā iemetot Zeļonim.Turpinājumā Varēzes vienībai izdevās sadeldēt "Ventspils" pārsvaru un panākt vairs tikai viena punkta handikapu (32:31). Tomēr "Openjobmetis" nespēja izvirzīties vadībā, bet ceturkšņa beigās Villijs Dīns un Ronalds Zaķis panāca plus deviņus punktus (44:35). Ceturtdaļas pēdējā minūtē komandas apmainījās ar precīziem soda metieniem, bet pārtraukumā komandas devās, rezultāta tablo vēstot 46:37 "Ventspils" labā.Trešajā ceturtdaļā ventspilnieku pārsvars sasniedza jau 17 punktus (62:45). Lai gan turpinājumā laukuma saimnieki iemeta trīs tālmetienus un pietuvojās līdz desmit punktiem, Latvijas komanda vadības grožus neizlaida un pirms ceturtās ceturtdaļas atradās vadībā ar 13 punktiem (72:59). Mača noslēdzošajā ceturtdaļā "Ventspils" nosargāja vadību un svinēja uzvaru ar rezultātu 88:82.Abas komandas spēlē C apakšgrupā, kurā Rolanda Freimaņa pārstāvētā Turcijas komanda Ušakas "Muratbey" trešdien viesos ar 96:76 (16:22, 27:22, 26:14, 27:18) pārspēja Polijas komandu Radomas "Rosa". Savukārt Vācijas vienība Oldenburgas "Ewe Baskets" viesos ar 73:69 (6:9, 24:18, 26:15, 17:27) pieveica Lietuvas valstsvienības galvenā trenera Daiņu Adomaiša stūrēto Lietuvas komandu Klaipēdas "Neptūnas".Paralēli Varēzē notiekošajam mačam Vilērbānas "Asvel" no Francijas savā laukumā tiekas ar Žaņa Peinera pārstāvēto Grieķijas klubu Saloniku PAOK.C apakšgrupā līdere ar astoņām uzvarām desmit spēlēs ir "Asvel", bet "Neptūnas" tikpat panākumus guvusi 11 mačos. Septiņas uzvaras ir "Eww Baskets" kontā, bet par ceturto vietu grupā cīnās "Ventspils", kas izcīnījusi sešas uzvaras 11 mačos, un PAOK, kam pieci panākumi desmit spēlēs. Tālāk ar četrām uzvarām seko "Muratbey", bet pa trim un diviem panākumiem ir attiecīgi "Rosa" un "Openjobmetis" kontā.Ventspilnieki pagājušo gadu noslēdza veiksmīgi - vispirms tika gūta pirmā uzvara Čempionu līgā viesos, ar 79:63 pārspējot "Rosa", bet turpinājumā ar 95:86 tika uzvarēta arī Muratbey", pretinieku pretestību salaužot trešajā ceturtdaļā.Abu komandu pirmajā mačā 9.novembrī ventspilnieki izcīnīja pārliecinošu uzvaru ar 91:66."Openjobmetis" komanda ir ne tikai apakšgrupas pastarīte Čempionu līgā, bet arī nacionālajā čempionātā nav uzvarējusi jau kopš 11.decembra. Iepriekšējo spēli tā aizvadīja vēl tikai pirmdien, kad ar 71:85 viesos piekāpās kopvērtējuma pēdējā vietā esošajai Kremonas "Vanoli"."Ventspils" vienība ar Varēzes klubu tikusies arī iepriekš - 2003./2004.gada sezonā Kārļa Muižnieka vadībā ULEB kausa gaitā savā laukumā vispirms tika ciesta neveiksmi ar 66:75, bet izbraukumā zaudēts ar 75:85.Varēzes klubs pagājušā gadsimta septiņdesmitajos gados desmit gadus pēc kārtas spēlēja Eiropas čempionvienību kausa izcīņas finālā un piecas reizes arī kļuva par kontinenta spēcīgāko komandu. Turklāt šīs vienības kolekcijā ir arī desmit Itālijas čempionu tituli, no kuriem pēdējais gan iegūts tālajā 1999.gadā, kā arī vairākas reizes triumfēts valsts kausa izcīņā.Sākotnēji bija plānots, ka FIBA Čempionu līgas pamatturnīrā piedalīsies 32 vienības, kas sadalītas četrās apakšgrupās, tomēr jau pēc apakšgrupu sacensību izlozes negaidīti turnīram tika pievienota arī piektā apakšgrupa. Pēc divu apļu turnīra izslēgšanas sacensībām kvalificēsies piecu grupu četras labākās komandas un četras labākās piekto vietu ieguvējas.Prestižākais klubu turnīrs Eiropā arī šosezon ir un paliek Eiropas Basketbola līgu asociācijas (ULEB) rīkotais Eirolīgas čempionāts, kurā šosezon piedalās 16 komandas no deviņām valstīm. Tā kā FIBA un ULEB neizdevās panākt vienošanos par ietekmes jomu sadali, Čempionu līgai nav izdevies viennozīmīgi ieņemt otro vietu šajā hierarhijā, tomēr ULEB rīkotā Eiropas kausa izcīņa šosezon zaudējusi iepriekšējo jaudu, spējot piesaistīt tikai 20 komandas no deviņām valstīm.