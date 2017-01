Ceļu uzturēšanas darbos iesaistītas vairāk kā 180 VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" ziemas dienesta tehnikas vienības, kas tīra ceļus un kaisa tos ar pretslīdes materiāliem.

Šobrīd braukšanas apstākļi uz valsts galvenajiem autoceļiem apgrūtināti Daugavpils, Rēzeknes, Bauskas, Jelgavas virzienā un uz Rīgas apvedceļiem visā maršruta garumā. Tāpat arī Ainažu virzienā no Berģiem līdz Saulkrastu apvedceļam, Siguldas virzienā no Rīgas līdz Virešiem, Valmieras virzienā no Murjāņiem līdz Strenčiem un Liepājas virzienā no Rīgas līdz Liepājai.

Uz reģionālajiem autoceļiem apgrūtināti braukšanas apstākļi ir visā Latvijā, izņemot Alūksnes un Limbažu apkārtni.

Saskaņā ar meteoroloģisko prognozi dienā Kurzemē līča piekrastē turpināsies ilgstoša snigšana. Arī citviet nedaudz snigs un putinās. Pūtīs mēreni stiprs brāzmains vējš, kas klajās vietās veicinās sniega sanesumu veidošanos. Gaisa temperatūra turpinās pazemināties, un nedēļas nogalē tā var sasniegt pat mīnus 21 grādu.

LVC atgādina, ka autoceļu uzturēšanas dienests nevar novērst snigšanu vai apledojuma izveidošanos, tā uzdevums ir uzlabot braukšanas apstākļus atbilstoši autoceļu ziemas uzturēšanas klasei. Galvenās nozīmes autoceļus (A un A1 uzturēšanas klase) no sniega jāatbrīvo trīs stundu laikā pēc snigšanas beigām, taču intensīvas snigšanas un puteņa laikā ceļu no sniega pilnībā atbrīvot nav iespējams.

Snigšanas laikā autoceļi var būt sniegoti un slideni, spēcīgais vējš tos var aizputināt. Autovadītāji tiek aicināti būt piesardzīgi, braukšanas iemaņas pielāgot ziemas apstākļiem, kā arī izvēlēties laika apstākļiem un ceļa seguma stāvoklim atbilstošu ātrumu un ievērot lielāku distanci līdz priekšā braucošam transportlīdzeklim.

Ceļu apledojums un aizputinājumi var izveidoties strauji un negaidīti, tāpēc autovadītājiem ir jābūt maksimāli piesardzīgiem. Apledojums īpaši var veidoties uz tiltiem un ceļu pārvadiem, kā arī jūras, ezeru, upju un citu ūdenstilpņu tuvumā.

Autobraucēji aicināti ziņot par apgrūtinātiem braukšanas apstākļiem vai citiem ar satiksmi un ceļu stāvokli saistītiem novērojumiem pa LVC diennakts tālruni 80005555, kā arī uzņēmuma sociālo tīklu kontos.