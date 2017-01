Traumas guvuši gan autovadītāji un pasažieri, tajā skaitā arī mazi bērni, gan gājēji, kurus notriekušas automašīnas.

Kopumā vakar reģistrēts 161 ceļu satiksmes negadījums. Sastādīti 425 protokoli, tajā skaitā arī 52 par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu, divi par braukšanu reibumā un trīs agresīvu braukšanu

Divos negadījumos cietuši bērni. Rīgā, Brīvības ielā, notika sadursme starp autobusu, automašīnu "Hyundai" un kravas automašīnu "Volvo". Negadījumā cieta "Hyundai" pasažiere, 2014.gadā dzimusi meitenīte, kura ar traumām nogādāta medicīnas iestādē.

Savukārt Stopiņu novadā, divu automašīnu sadursmē cietuši pasažieri - 1963.gadā dzimis vīrietis, 1994.gadā dzimusi jauniete un 2012.gadā dzimis puisītis. Cietušie ar dažādām traumām nogādāti slimnīcā.

Bauskas novadā, Codes pagastā uz Bauskas šosejas četru transportlīdzekļu sadursmē cieta viena spēkrata vadītājs. Negadījumā bija iesaistīts autobuss, kravas auto un divas vieglās automašīnas.

Sniegputenis pārklāj Rīgu





























































































































63 attēli

Šodien spēkā "puteņa biļetes"

Rīgas pašvaldība noteikusi, ka arī ceturtdien - 5. janvārī - autovadītāji sabiedrisko transportu galvaspilsētā varēs izmantot bez maksas, jo būs spēkā tā saucamās "sniega jeb puteņa biļetes".



Šajā laikā par braukšanai sabiedriskajā transportā derīgu dokumentu tiek uzskatīta vieglā transportlīdzekļa reģistrācijas apliecība. Tā saucamā automašīnas tehniskā pase kā braukšanai derīgs dokuments jāuzrāda tikai kontroles laikā, tā nav jārāda transportlīdzekļa vadītājam. Bezmaksas braukšana neattiecas uz mikroautobusu pārvadājumiem.



Šo iespēju var izmantot jebkura pilngadīga persona, autovadītāja apliecībai nav obligāti jābūt līdzi. Reģistrācijas apliecība apstiprinās, ka konkrētais transportlīdzeklis tajā brīdī neatrodas satiksmē, kas ir pašvaldības mērķis. Minētos braukšanas atvieglojumus pašvaldība ievieš, lai mazinātu satiksmes intensitāti stipras snigšanas laikā vai pēc tās, tādējādi atvieglojot ielu uzturēšanas tehnikas darbu.



Par "sniega biļešu" tālāku ieviešanu tiek lemts atkarībā no meteoroloģiskajām prognozēm, tādēļ pašvaldība aicina sekot līdzi informācijai Rīgas domes sociālo tīklu kontos, vietnē riga.lv un masu medijos.



Arī šodien jābūt uzmanīgiem

Sniegs, putenis un apledojuma veidošanās arī šorīt daudzviet pa valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem apgrūtina braukšanu.Ceļu uzturēšanas darbos iesaistītas vairāk kā 180 VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" ziemas dienesta tehnikas vienības, kas tīra ceļus un kaisa tos ar pretslīdes materiāliem.Šobrīd braukšanas apstākļi uz valsts galvenajiem autoceļiem apgrūtināti Daugavpils, Rēzeknes, Bauskas, Jelgavas virzienā un uz Rīgas apvedceļiem visā maršruta garumā. Tāpat arī Ainažu virzienā no Berģiem līdz Saulkrastu apvedceļam, Siguldas virzienā no Rīgas līdz Virešiem, Valmieras virzienā no Murjāņiem līdz Strenčiem un Liepājas virzienā no Rīgas līdz Liepājai.Uz reģionālajiem autoceļiem apgrūtināti braukšanas apstākļi ir visā Latvijā, izņemot Alūksnes un Limbažu apkārtni.Saskaņā ar meteoroloģisko prognozi dienā Kurzemē līča piekrastē turpināsies ilgstoša snigšana. Arī citviet nedaudz snigs un putinās. Pūtīs mēreni stiprs brāzmains vējš, kas klajās vietās veicinās sniega sanesumu veidošanos. Gaisa temperatūra turpinās pazemināties, un nedēļas nogalē tā var sasniegt pat mīnus 21 grādu.