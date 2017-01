Latviskās partijas esot „iemigušas”

Latviešu vēlētājiem esot jāsaprot, ka „cīņa nav zaudēta”

Saskaņā ar pētījumu aģentūras SKDS veiktās aptaujas datiem, ja pašvaldību vēlēšanas Rīgā būtu notikušas 2016.gada decembrī, tad par domes valdošajā koalīcijā esošo partiju „Saskaņa” un „Gods kalpot Rīgai” (GKR) apvienoto sarakstu nobalsotu 42,8% rīdzinieku, ziņo aģentūra LETA. Par partiju „Vienotība”, savukārt balsotu 7,5% Rīgas domes vēlētāju, bet par „Zaļo un zemnieku savienību” (ZZS) – 7,1%. Par nacionālo apvienību „Visu Latvijai!”-„Tēvzemei un brīvībai”/LNNK (VL-TB/LNNK) savas balsis atdotu 6,6% vēlētāju.„Vienīgais, kas viņiem ("Saskaņai") šobrīd ļauj nomierināties, ir latvisko partiju, ja tā drīkst teikt, spektrs ir iemidzis,” TV24 raidījumā „TOP5” pauda Jaunups. Politiķis norāda uz to, ka arī ar atbalstu, kāds „Saskaņai” tiek prognozēts, pašreizējā Rīgas domes priekšsēdētāja Nila Ušakova izredzes palikt savā amatā tik un tā ir ļoti atkarīgas no „latvisko” partiju rīcības, proti, kandidātu izvēles.„Tēvzemiešiem” ir viens labs kandidāts – Baiba Broka. Ja viņi tiešām izvēlēsies Baibu Broku un viņa pati piekritīs, domāju, ka tas noteikti pacels cerības tā saucamajām latviskajām partijām sacelties pret „Saskaņu”, apgalvo Jaunups, piebilstot, ka pareiza opozīcijas partiju kandidātu izvēle ir atslēga „Saskaņas” pieveikšanai. Pietiekami spēcīga alternatīva galvaspilsētas pašvaldības vēlēšanu „personību dueļos”, viņaprāt, varētu būt arī ekonomists Juris Pūce, kurš minējis, ka varētu kandidēt.„Pie šādiem nosacījumiem „Saskaņai”, ar visiem 42% var būt ļoti sarežģīti,” min Jaunups, „ja latviešu partijas viņu (Nilu Ušakovu) noturēs zem 50%, neskatoties uz to, ka viņš būs ieguvis 49%. Paliks opozīcijā. Varu saderēt ar jebkuru no jums, ka viņš nedabūs sev partnerus.”Jaunups arī pauž, ka, lai šādu scenāriju iedzīvinātu, latviskajām partijām ir jārada saviem vēlētājiem iespaids, ka „cīņa vēl nav zaudēta – jāatnāk uz vēlēšanām un jāatbalsta savējie.”Pilsētu un novadu domju vēlēšanas Latvijā notiks 2017.gada jūnija sākumā.