Pasaku valstība Brīvdabas muzejā































































Ēku un objektu izgaismošana notika sadarbībā ar Latvijas Kultūras akadēmijas Latvijas Kultūras koledžas gaismas dizaina studentiem (vadītājs Egils Kupčs).Akcijas galvenais uzdevums ir radīt muzejā gaišāku noskaņojumu tumšajos novakaros, padarīt to apmeklētājiem tīkamāku un interesantāku.Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs ir viens no vecākajiem Brīvdabas muzejiem Eiropā, uz kuru pārvestas, uzstādītas un iekārtotas vairāk kā 100 senas celtnes no visiem vēsturiskajiem Latvijas novadiem – Kurzemes, Vidzemes, Zemgales un Latgales no 17. gadsimta beigām līdz 20. gadsimta 30. gadu otrajai pusei.Pirmsskolas vecuma bērniem ieeja muzejā ir bez maksas, taču pērējiem apmeklētājiem biļete maksā: 2 eiro pieaugušajiem, 1,40 eiro pensionāriem, 1,40 eiro studentiem, 0,70 eiro skolēniem, 4 eiro ģimenes biļete (2 pieaugušie un 1–4 bērni līdz 18 gadu vecumam vai viena daudzbērnu ģimene).