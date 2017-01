Zilonēnu, kurš zaudēja kāju, Taizemē māca staigāt





























Zilonītis vārdā Fahdžama, kas tulkojumā no taju valodas nozīmē "skaidrās debesis", savu glābēju uzraudzībā dzīvnieku slimnīcā Čonburī, dažu stundu braucienā no galvaspilsētas Bangkokas, iziet hidroterpijas procedūras, kuras mērķis ir stiprināt cietušā dzīvnieka priekšējās kājas muskuļus.Fahdžama guva ievainojumus pirms trim mēnešiem, kad iekļuva kāda ciemata fermeru izliktā slazdā - tādā veidā vietējie cenšas pasargāt savus laukus no savvaļas ziloņu nedarbiem."Tā ir viņas otrā terapijas reize, tāpēc viņa ir mazliet nervoza un nobijusies no ūdens," skaidroja veterinārārsts Padets Siridumrongs, paskaidrojot, ka parasti jau ziloņbērniem patīk ūdens un, ja mazulīte to darīs gana regulāri, arī viņa sāks gūt prieku no šīs procedūras.Kad mazā atraitne nonāca kopēju rokās, viņa bija ļoti sliktā stāvoklī. Jau savvaļā esot, viņa zaudēja māmiņu un līdz ar to arī mātes pienu. Tāpat viņai bija nepieciešams veikt kājas operāciju, taču nu brūce ir sadzijusi un ir cerība, ka ar peldes palīdzību viņa varēs iztikt bez protēzes.Ziloņi ir Taizemes simbols un lolojums, turklāt tieši šajā valstī atvērta pasaulē pirmā ziloņu slimnīca, tomēr ziloņkaula ieguves dēļ arī tur šo savvaļas dzīvnieku skaits ir stipri sarucis - šobrīd lēsts, ka valsti apdzīvo 2,5 tūkstoši ziloņu. Tiesa gan, aplēses liecina, ka vēl 4 tūkstoši dzīvo nebrīvē - tos tūrisma industrijā iesaistītie izmanto par "naudas mašīnām".