Baltais nams izplatīja prezidenta vēstuli kopā ar ikviena valdības ministra ziņojumu.

"Gatavojoties nodot stafeti un darboties kā privātpersona, esmu lepns teikt, ka mēs Amerikai esam ielikuši jaunus pamatus," uzsvēra prezidents.

Obama vērsa uzmanību uz viņa laikā panākto ekonomikas atgūšanos, militāro operāciju Afganistānā un Irākā sašaurināšanu, ievērojami samazināto atkarību no ārvalstu naftas, kā arī Parīzes klimata vienošanos.

Kā viena no Obamas prioritātēm viņa administrācijas laikā bija veselības aprūpes sistēmas reforma, ko Tramps solījis atcelt.

Obama ir centies saglābt šo reformu, trešdien ierodoties retā vizītē Kongresā, lai apvienotu demokrātus gaidāmajai politiskajai cīņai.

Jaunievēlētais ASV viceprezidents Maiks Penss arī apmeklēja Kongresu, lai runātu ar republikāņiem, kuri kontrolē abas tā palātas - Senātu un Pārstāju palātu.

"Pirmkārt, ir jāatceļ un jāaizstāj "Obamacare"," pēc tikšanās ar republikāņiem Penss pavēstīja reportieriem, norādot uz Obamas veselības aprūpes sistēmas reformu.

Tramps tikmēr ir aicinājis nerīkoties pārsteidzīgi.

"Republikāņiem vajadzētu būt piesardzīgiem tajā, ka demokrāti ir atbildīgi par "Obamacare" katastrofu," viņš ierakstīja tviterī, aicinot republikāņu ļaut Obamas reformai "sabrukt pašai zem sava svara".

Obama vēstulē uzsvēra, ka ASV ir "sākušas ilgu nevienlīdzības mazināšanas uzdevumu".

"Nepalīdzēs veselības aprūpes atņemšana 30 miljoniem amerikāņu, vairums no kuriem ir baltie un strādnieku šķira, virsstundu apmaksas liegšana strādniekiem, vairums no kuriem ir to vairāk nekā nopelnījuši, vai (federālā medicīniskās aprūpes sistēma) "Medicare" un [federālā pensiju sistēma] "Social Security" privatizēšana un ļaušana Volstrītai atkal regulēt pašai sevi - ne par vienu no tiem vidusšķiras amerikāņi nebalsoja," paziņoja prezidents.

Obamas reformas saskārās ar kritiku prezidenta vēlēšanu kampaņas laikā, pieaugot apdrošināšanas maksām un vairākām lielām apdrošināšanas kompānijām aizejot no likumā paredzētajiem veselības apdrošināšanas tirgiem.

Tomēr vairāki "Obamacare" elementi sabiedrībā joprojām ir populāri, īpaši noteikumi, kas aizliedz apdrošināšanas kompānijām atteikties izsniegt polisi personām ar jau esošām veselības problēmām, kā iespēja bērniem saglabāt vecāku polisi līdz 26 gadu vecuma sasniegšanai.