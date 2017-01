Tavs horoskops šodienai. Piektdiena, 6. janvāris

Lai uzbūvētu gaisa pili, nav jābūt arhitektam, taču pajumti un aizvēju atrast tajā diezin vai izdosies... Šodien nepārvērtējiet savas iespējas, neplānojiet darbus, kas nav pa spēkam. Reāls skats uz dzīvi pasargās no vilšanās un slikta garastāvokļa. Rūpīgi sekojiet, kur paliek jūsu nauda, nedēļas nogalē nezaudējiet galvu vilinoša piedāvājuma dēļ.Iespējams, būsiet pašpietiekams un paļausieties tikai uz sevi, darīsiet vienīgi to, kas patīk pašam, pat ja citiem tas šķitīs nepieņemami. Var rasties nesaskaņas ar priekšniecību, bet vakarpusē domstarpības ar apkārtējiem var uzvirmot vēl vairāk. Emocijas neslēpsiet, kritiskas piezīmes pie sevis neturēsiet.Cerību uz materiālo palīdzību no radiniekiem vai draugiem atmetiet — šī nebūs diena, kad kāds slepus mēģinās jūs atbalstīt. Ja gribat saglabāt optimismu, šodien nodarbojieties ar interesanto un sirdij tīkamo — tas palīdzēs izvairīties no grūtsirdīgām pārdomām par zudušām cerībām un dzīves jēgu.Aizspriedumi pret netradicionālām lietām šodien, iespējams, traucēs pieņemt piedāvājumu, kas varētu labvēlīgi ietekmēt jūsu stāvokli sabiedrībā. Ja līdz pēcpusdienai nebūsiet atradis izeju no sarežģītas situācijas paša spēkiem, nedēļas nogalē apstākļi piespiedīs rīkoties, bet tad izvēles iespēju vairs nebūs daudz.Attiecībās ar līdzcilvēkiem var būt negaidīti pavērsieni: tie, kas līdz šim jūs atbalstīja, var kļūt par pretiniekiem, bet kritizētāji un pēlēji — par labiem draugiem. Optimisms ir slavējama īpašība, taču šodien neļaujieties mānīgajai sajūtai, ka izdosies tas, ko nav varējuši izdarīt citi. Risinot personīgās problēmas, būs vilinājums izmantot savu dienesta stāvokli. Lai nu kā - mēs esam jūs brīdinājuši.Varat iekļūt pamatīgā notikumu kaleidoskopā, kas neļaus ne mirkli atslābināties. Grozieties, kā gribat, — visam būs jāizseko līdzi, ar visu būs jātiek galā. Pretrunīgas jūtas neļaus nostāties viena vai otra cilvēka pusē; nebūs viegli izšķirties starp mīlestību un pienākumu. Nedēļas nogalē apvaldiet impulsivitāti. Pirms rīkojaties, padomājiet par sekām.Šī diena var sākties ar negaidītiem notikumiem un situāciju pavērsieniem — viens pārgalvīgs solis var radīt neprognozējamas sekas. Tas nenozīmē, ka jāsēž klēpī saliktām rokām, ir tikai jārīkojas pārdomāti, bez steigas. Protams, situācijā, kad darbs dzen darbu, atrast brīdi pārdomām būs grūti. Īpaši saspringta šajā ziņā var būt nedēļas nogale.Tas, ka dažkārt jums izrādījusies taisnība, vēl nedod tiesības vīzdegunīgi demonstrēt apkārtējiem savu pārākumu. Tāda rīcība izpelnīsies tikai nosodījumu, bet tuvinieki to var uztvert pat kā apvainojumu. Nedēļas nogalē izvairieties piesaistīt apkārtējo uzmanību — komplimentu vietā dzirdēsiet kritiku.Šī var izvērsties par lietišķo tikšanos dienu. Sākums būs cerīgs, taču lelākā daļa aizsākto pārrunu līdz galam tomēr neatrisināsies; rezultātu nebūs, tāpēc plānotās aktivitātes būtiski uz priekšu nevirzīsies. Iespējams, viss notiks pārāk pēkšņi, lai situāciju varētu izmantot savā labā. Nedēļas nogalē neparedzēti šķēršļi var rasties, risinot sadzīviskas problēmas.Jūtas šonedēļ var uzbangot ar nevaldāmu spēku; mīlestības dēļ varat pilnīgi pazaudēt galvu un nonākt nevēlamā atkarībā. Pirms pilnībā pakārtojat savu dzīvi kaislībām un iegribām, padomājiet, kādas var būt sekas. Ja vēlaties pasargāt sevi no smeldzīgiem pārdzīvojumiem, pilnībā atdodieties darbam un sabiedriskajai dzīvei.Ja arī jums izdosies atrast asprātīgus problēmu risinājumus, tad straujā un impulsīvā rīcība, ar kādu šodien centīsieties īstenot iecerēto, visu var sabojāt. Darba steigā arī kolēģiem var gadīties dzirdēt kādu skarbāku vārdu. Sākot no pusdienlaika, spriedze darbā un mājās pieaugs, jūsu impulsivitāte un neapdomība — arī.Nestabilitāte attiecībās ar radiem un draugiem var kļūt par vienu no šīs dienas aktuālākajām tēmām. Tās var mainīties gan uz labo, gan slikto pusi — daudz būs atkarīgs no jūsu ieinteresētības, taču zināma nozīme būs arī emocionālajam stāvoklim, kas var būt diezgan neprognozējams.