8. janvāra jubilāri un notikumi Latvijā un pasaulē

Jubilāri Latvijā

1946. gadā Arnis Līcītis - aktieris.

1948. gadā Vilnis Auziņš - Latvijas Fotogrāfijas muzeja direktors.



Jubilāri pasaulē

1788. gadā Pāvels Kiseļovs - krievu ģenerālis un reformistisks politiķis (miris 1874.gadā).

1792. gadā Lovels Meisons - amerikāņu komponists (miris 1872.gadā).

1823. gadā Alfreds Rasels Voless - britu dabaszinātnieks un biologs (miris 1913.gadā).

1836. gadā Laurenss Alma Todema - holandiešu gleznotājs (miris 1912.gadā).

1843. gadā Frederiks Aberlains - britu policijas izmeklētājs, tostarp Džeka Uzšķērdēja lietā (miris 1929.gadā).

1867. gadā Emīlija Grīna Balha - amerikāņu rakstniece un pacifiste, Nobela Miera prēmijas laureāte (mirusi 1961.gadā).

1870. gadā Migels Primo de Rivjera - Spānijas diktators (miris 1930.gadā).

1891. gadā Valters Bote - vācu fiziķis, Nobela prēmijas laureāts (miris 1957.gadā).

1902. gadā Karls Rodžerss - amerikāņu psihologs (miris 1987.gadā).

1903. gadā Igors Kurčatovs - krievu fiziķis, padomju atombumbas projekta līderis (miris 1960.gadā).

1904. gadā Karls Brants - nacistiskais kara noziedznieks, Ādolfa Hitlera ārsts un nacistu eitanāzijas projekta administrācijas vadītājs (miris 1948.gadā).

1934. gadā Žaks Anketils - franču riteņbraucējs (miris 1987.gadā).

1935. gadā Elviss Preslijs - amerikāņu dziedātājs un ģitārists (miris 1977.gadā).







1937. gadā Šērlija Basija - velsiešu dziedātāja.

1941. gadā Greiems Čepmens - britu komiķis ("Monty Python", miris 1989.gadā).

1942. gadā Stīvens Hokings - angļu fiziķis un rakstnieks.

1942. gadā Džuničiro Koidzumi - bijušais Japānas premjerministrs.

1944. gadā Terijs Brūkss - amerikāņu rakstnieks.

1946. gadā Robijs Krīgers - amerikāņu mūziķis ("The Doors").

1947. gadā Deivids Bovijs - angļu mūziķis (miris 2016.gadā).

1959. gadā Pols Hesters - austrāliešu bundzinieks ("Crowded House", miris 2005.gadā).

1967. gadā Roberts Kellijs (R. Kelly) - amerikāņu dziedātājs.

1977. gadā Embera Bensone - amerikāņu aktrise.

1978. gadā Marko Fu - Honkongas snūkera spēlētājs.

1979. gadā Adrians Mutu - rumāņu futbolists.

1984. gadā Kims Čenuns - Ziemeļkorejas līderis.



Notikumi Latvijā



1759. gadā, tā kā Kurzemes hercogs Ernsts Johans Bīrons ar ģimeni jau 18 gadus atradās apcietinājumā Krievijas impērijā, savukārt hercogisti pārvaldīja muižnieku padome, Žečpospoļitas (Polijas) karalis Augusts III parakstīja diplomu par investūru uz Kurzemes un Zemgales hercoga troni savam dēlam, Saksijas princim Karlam Kristianam Jozefam. Tomēr 1762. gada 22. augustā Krievijas imperatore Katrīna II atdeva bijušajam Kurzemes hercogam Ernstam Johanam Bīronam tiesības uz viņa Kurzemes hercogisti, taču hercogs Kārlis atteicās atdot hercogisti Bīroniem. Tikai pēc pusgada, 1763. gada 23. aprīlī divvaldība beidzās – Bīrona atvesto Krievijas kareivju kompāniju bloķētajā pilī neizturējis, Kārlis atstāja Mītavu (Jelgavu).

1787. gadā Rīgas pilsētas galva H.Štrauhs rātsnamā ieved Rīgas pilsētas maģistrāta pirmo vēlēto sastāvu. Tas pārņem lietvedību un atlaiž vecos rātskungus.

1987. gadā Latvijas Komunistiskās partijas Centrālās komitejas propagandas un aģitācijas ziņojumā tiek nosodītas publikācijas presē, kuru autori iestājas par to, ka apkalpojošajā sfērā un veselības aizsardzībā strādājošajiem jāzina latviešu valoda, kā arī tas, ka dziesmu konkursā "Mikrofons - 86" par populārāko atzīta dziesma "Dzimtā valoda".







1989. gadā Rīgā notiek Latvijas PSR Darbaļaužu internacionālās frontes (Interfrontes) dibināšanas kongress. Organizācija nodibināta kā pretspēks Latvijas Tautas frontei, un tajā pārstāvēti galvenokārt nelatvieši. Interfronte atbalstīja PSRS saglabāšanu un cīnījās pret neatkarīgās Latvijas valsts atjaunošanu.

1991. gadā Latvijas AP pieņem lēmumu Par PSRS bruņoto spēku speciālo vienību nelikumīgu ievešanu Latvijas teritorijā, kurā aicina visus republikas iedzīvotājus atturēties no jebkādas sadarbības ar tiem militārajiem formējumiem un iestādēm, kas piedalās Latvijas iedzīvotāju piespiedu mobilizācijā.

2001. gadā notiek pirmā jaunās Augstākās izglītības padomes (AIP) sēde, kurā par AIP priekšsēdētāju atkārtoti ievēl Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas prezidenti Baibu Rivžu. Par AIP priekšsēdētāja vietnieku tiek ievēlēts Latvijas Zinātņu akadēmijas viceprezidents Juris Ekmanis.

2002. gadā aģentūra DPA izplata informāciju, ka latviešu vadošais bobsleja pilots Sandis Prūsis pieķerts dopinga lietošanā un nevarēs piedalīties Soltleiksitijas olimpiskajās spēlēs. Tomēr Starptautiskā bobsleja federācija Prūsim par nandrolona lietošanu piemēro tikai triju mēnešu diskvalifikāciju, kas ļauj sportistam startēt olimpiādē.

2008. gadā Kinomuzeja telpās darbību sāk sinematēka - publiski pieejama filmu bibliotēka, kas muzeja apmeklētājiem īpaši iekārtotā telpā ļaus noskatīties kādu no kinoklasikas filmām.

2012. gadā Daugavpils novada Naujenes pagastā viena kilometra attālumā no dzelzceļa stacijas "Krauja" no sliedēm nogāja 17 vilciena cisternas, kā dēļ no piecām cisternām noplūda dažādas vielas. Vilciena avārijas rezultātā vidē noplūda ap 180 tonnām bīstamo vielu un tika bojāti aptuveni 250 metri sliežu ceļa.



Notikumi pasaulē

871. gadā Ešdaunas kaujā Eseksas Etelreds sakauj dāņu iebrucēju armiju.

1198. gadā par pāvestu kļūst Inocents III.

1297. gadā neatkarību iegūst Monako.

1642. gadā 77 gadu vecumā mirst itāļu astronoms Galileo Galilejs, kas viņa revolucionāro atklājumu dēļ tiek dēvēts par mūsdienu astronomijas tēvu.

1806. gadā Keipas kolonija Dienvidāfrikā kļūst par britu koloniju.

1867. gadā ASV Kolumbijas apgabalā vēlēšanu tiesības tiek piešķirtas melnādainajiem vīriešiem.

1912. gadā tiek dibināts Āfrikas Nacionālais kongress.

1918. gadā ASV prezidents Vudrovs Vilsons prezentē savu "14 punktu plānu" jaunajai pasaules kārtībai pēc Pirmā pasaules kara.

1926. gadā Abduls Azizs ibn Saūds kļūst par Hidžāzas karali un nosauc valsti par Saūda Arābiju.

1958. gadā četrpadsmit gadus vecais Bobijs Fišers kļūst par ASV čempionu šahā.

1959. gadā Šarls de Golls kļūst par Francijas Piektās Republikas pirmo prezidentu. Šajā pašā dienā 1966.gadā viņš kļūst par prezidentu uz otro termiņu.

1959. gadā Fidela Kastro spēki pārņem savā kontrolē visu Kubas teritoriju.

1961. gadā pēc septiņus gadus ilga partizānu kara Francijas iedzīvotāji referendumā nobalso par neatkarības piešķiršanu Alžīrijai.

1962. gadā Harmelenas vilcienu katastrofā Nīderlandē iet bojā 93 cilvēki.

1964. gadā ASV prezidents Lindons Džonsons piesaka "karu nabadzībai" ASV.

1979. gadā Bentrī terminālī Īrijā, uzsprāgstot Francijas tankerim "Betelgeuse", iet bojā 50 cilvēki.

1989. gadā "British Midland Airlines" lidmašīnai "Boeing 737-400" nogāžoties uz automaģistrāles netālu no Kegvortas, iet bojā 47 cilvēki.

1991. gadā lūgumu aizsardzībai pret bankrotu iesniedz viena no vecākajām ASV lidsabiedrībām "Pan Am", kas bija transatlantisko un Klusā okeāna maršrutu pioniere.

1991. gadā Viļņā ap 20 tūkstoši interfrontiski noskaņotu PSRS piekritēju pieprasa atkāpties Lietuvas parlamentu. Lietuvas Augstāko padomi apsargā zemessargi un policijas vienības. Sešas bruņumašīnas ielenkušas Lietuvas televīzijas ēku.

1993. gadā par godu rokenrola karaļa Elvisa Preslija 58.dzimšanas dienai ASV tiek izlaista mūziķa pastmarka, Preslijam kļūstot par pirmo rokmūziķi, kas ASV iemūžināts uz pastmarkas.

1994. gadā krievu kosmonauts Valērijs Poļakovs ar "Sojuz Tm-18" dodas uz kosmisko staciju "Mir", kur paliek līdz 1995.gada 22.martam, sasniedzot kosmosā pavadītā laika rekordu - 437 dienas.

1996. gadā Zairas kravas lidmašīnai "Antonov 32" nogāžoties cilvēku pilnā tirgū Kinšasas centrā, iet bojā 350 cilvēki.

1996. gadā 79 gadu vecumā no vēža mirst bijušais Francijas prezidents Fransuā Miterāns.

1999. gadā pusgadsimtu pēc tam, kad Romas Katoļu baznīca no savām rindām izslēdza marksistus, Romas pāvests Jānis Pāvils tiekas ar ekskomunistu Itālijas premjerministru Massimo D'Alemu.

2002. gadā ASV atbalstītās militārās kampaņas laikā Kandahārā padodas bijušie islāma kustības "Taliban" aizsardzības, tieslietu un rūpniecības ministri.

2004. gadā Lielbritānijas karaliene Elizabete dod savu svētību pasaules lielākajam un dārgākajam kruīzu kuģim "Queen Mary II". Gigantiskais 800 miljonus dolāru vērtais kruīzu laineris stiepjas četru futbola laukumu garumā.







2007. gadā 81 gada vecumā mirst amerikāņu animators Ivao Takamoto, kurš izveidoja tādu filmiņu kā "Scooby-Doo", "The Flintstones" un "The Jetsons" tēlus.

2008. gadā ASV Ņūdžersijas štats atvainojas par 12 000 melnādaino paverdzināšanu pirms Amerikas pilsoņkara, kļūstot par piekto ASV pavalsti, kas atvainojusies par savu lomu verdzības uzturēšanā.

2016. gadā Vācijas grāmatnīcās pirmo reizi kopš Otrā pasaules kara pārdošanā atkal nonāk Trešā reiha fīrera Ādolfa Hitlera sacerējums "Mein Kampf" ("Mana cīņa"). 2000 lappušu biezajā jaunajā izdevumā iekļauts gan pats Hitlera darbs, gan arī zinātnieku kritiskie komentāri par viņa tekstu.