Tavs horoskops šodienai. Sestdiena, 7. janvāris

Jums ir divi varianti — vai nu pašam strikti jāreorganizē savs dzīvesstils un attiecības, vai arī to izdarīs citi, krietni vien nesaudzīgāk. Nedaudz pakavējieties pagājušo svētku noskaņās, un pēc tam pamazām atgriezieties dzīves ierastajā ritmā. Iespējams kaislīgs, bet īslaicīgs sakars.Kāds var izgāzt uz jums savu nejauko omu un dusmas. Tāpēc neizaiciniet likteni un neļaujiet nevienam sabojāt savu sestdienu. Arī tad, kad svētki jau garām, saviem mīļotajiem veltiet uzmanību un izrādiet mīlestību. Nav jāgaida kārtējais strīds, lai pēc tam mocītos nožēlā un pašpārmetumos.Enerģija jānovirza darbos. Ballīšu eiforijā esat nedaudz vaļīgāk palaidis pašdisciplīnas grožus un tagad netiekat galā ar pienākumiem, arī mājās prasās pēc kārtības ieviešanas. Šķiet, bez virsstundām neiztiksiet. Atvelciet elpu un atkopieties, jūsu fiziskā kondīcija nav tik spīdoša, un iedzīvoties nejaukās kaitēs nebūtu gudra doma.Labvēlīga diena sarunām: ja ir kāda neizteikta sāpe vai lūgums, klājiet to vaļā. Pieticība var izstrādāt nelāgu joku ar jums. Laba diena visam, kas saistās ar nekustamajiem īpašumiem, — remonts, iegāde, labiekārtošana, apkope, izdaiļošana utt. Pēcsvētku gaisotnē uzlabosies attiecības ar vecākiem, arī viņu dzīvē iestāsies gaišāka josla.Saērcinātas, emocionālas sievietes sagādās smagus brīžus. Izvairīties no konfliktiem būs gluži neiespējami. Neuzķerieties uz āķa, emocijām lieciet pretī veselo saprātu. Lielisks laiks, lai turpinātu tuvināties un noregulēt attiecības ar saviem vismīļākajiem cilvēciņiem. Neplānojiet izklaides ārpus mājām. Aiciniet viesus pie sevis!Izdosies panākt kompromisu jums būtiskos jautājumos. Ar nepazīstamiem darboņiem neiesaistieties nekādās darīšanās. Uzlabosies kontakts ar radiem. Tas gan nenotiks pats no sevis. Kā zināms, attiecības ir jākopj, un kopējs būsiet, kā parasti, jūs.Naudas pelnīšana nu solās kļūt par noteicošo motīvu. Pareizi darīsiet, ja uzņemsieties papildu saistības, meklēsiet jaunus kanālus un veidus, kā tikt tuvāk tam zelta teļam. Kāre nopelnīt jūsu raksturu padarīs neiecietīgāku, jo arī pēcsvētku sagurums vēl nav zudis, un tas attiecības ar mīļoto padarīs saspringtākas un neprognozējamākas. Jums abiem piederētos neordināras izklaides, kaut kas pārmērīgs, satraucošs.Neskaidrība, noklusējumi un dažnedažādākās intrigas izklīdīs, pēc svētkiem dzīvot būs viegli un patīkami. Veltiet pienācīgu uzmanību tam, kā jūs ģērbjaties darbā, un izkopiet ārieni. Šodien ir īstā diena padomāt par nākamnedēļas garderobi - ja neatrodi piemērotu apģērbu savā skapī, dodieties šopingā.Nenodarbojieties ar bezjēdzīgām lietām, tad jau labāk nedariet neko. Tikai mīlētas nodarbes dod gandarījumu un ļauj patiešām atpūsties. Nerunājiet lieku. Ja ir sajūta, ka attiecībām trūkst īsta siltuma, necentieties to radīt mākslīgi, neuzspiediet savu sabiedrību.Paplašināsies jūsu darbības lauks, augs autoritāte un atpazīstamība. Celiet pašapziņu un ļaujiet, lai veiksmes kuģis ved jūs. Iedraudzēsieties ar kādu, jums būs par ko parunāt, līdzīgi uzskati par dzīvi būs labs sākums skaistai draudzībai. Atcerieties tos cilvēkus, kurus pēdējā laikā esat atstājis novārtā.Problēmas sagādāsiet ar savu aso mēli un iedzimto tieksmi visus izkomandēt un dot norādījumus, kas ne vienmēr ir vietā un laikā. Nebojājiet sev un ģimenei omu! Sāciet izkopt dejas soļus, jo visas jūsu aktivitātes būs redzamas kā uz delnas. Izcelieties pozitīvi uz apkārtējo fona.Kārtojiet dokumentāciju, konsultējieties ar zinošiem cilvēkiem un ar jaunu sparu dodieties bīdīt lietas, kas līdz šim nekustēja ne no vietas. Neatlieciet to visu uz priekšdienām! Ilgosieties pēc romantikas un maiguma. Pēc svētkiem atvelciet elpu, uzturieties vietās, kur nav ļaužu burzmas un kņadas. Lasiet grāmatas un apceriet dzīvi.