46 gadus vecais Ilmārs Bricis pirmo reizi kopš atgriešanās profesionālajā sportā kvalificējas iedzīšanai

Bricis, nestartējot Latvijas komandas līderim Andrejam Rastorgujevam, sacensībās ieņēma 59.vietu, kas viņam ir šīs sezonas labākais rezultāts. Pēdējo reizi viņš iedzīšanas distancē startēja 2011.gada 19.martā Oslo.Ceturtdien aizvadītajās sacensībās Bricis pirmajā šaušanā pieļāva divas kļūdas un tobrīd bija 74.pozīcijā, savukārt otrajā viņš bija precīzs, kas ļāva pakāpties uz 52.vietu, tomēr līdz finišam viņš noslīdēja septiņas pozīcijas zemāk. No labāko 40 skaita, kuri saņem kopvērtējuma punktus, Bricis atpalika 35,2 sekundes.Par sacensību uzvarētāju kļuva austrietis Jūlians Eberhards, kurš mēroja vienu soda apli, bet finišu sasniedza pēc 27 minūtēm un 26,8 sekundēm. Bricis viņam zaudēja divas minūtes un 32 sekundes.Otro vietu ieņēma Mihals Šlesingrs no Čehijas, kurš uzvarētājam zaudēja 10,8 sekundes, bet trešais palika Dominiks Vindišs, kurš bija vēl par teju pusminūti lēnāks. Savukārt sezonas līderis Martēns Furkads no Francijas, kurš bija uzvarējis sezonas pirmajās trīs sprinta sacensībās, šoreiz palika astotais.Tikmēr pārējie divi Latvijas biatlonisti ierindojās starp atpalicējiem, jo Daumants Lūsa ar vienu soda apli ieņēma 77.vietu, bet Roberts Slotiņš, pieļaujot četras kļūdas šaušanā, palika 98.vietā starp 102 finišējušajiem.Rastorgujevs nolēmis šo posmu izlaist, lai labāk sagatavotos sezonas atbildīgākajiem startiem.Pasaules kausa kopvērtējumā ļoti stabils līderis ar 502 punktiem joprojām ir Martēns Furkads, kurš šosezon deviņās aizvadītajās individuālajās sacensībās izcīnījis septiņas uzvaras. Ar 327 punktiem seko ceturtdien vien 24.pozīcijā palikušais krievs Antons Šipuļins, bet trešais ar 308 punktiem ir norvēģis Tarjeijs Bē, kurš arī šo posmu izlaiž.Savukārt Rastorgujevs ar 157 punktiem atkāpies uz 22.pozīciju.Piektdien Oberhofā norisināsies 7,5 kilometru sprints dāmām, sestdien būs iedzīšanas, bet ceturtais posms noslēgs svētdien ar sacensībām masu startā.No Latvijas biatlonistiem labākos rezultātus šosezon sasniedzis Rastorgujevs, kurš iepriekšējā posmā izcīnīja sesto vietu sprintā un septīto iedzīšanā. Tāpat viņš bija sestais pirmā posma 20 kilometru distancē.Turpinājumā biatlonisti dosies uz Rūpoldingu, kur norisināsies piektais posms. Pasaules kausa sezonā šogad notiks deviņi posmi, bet marta sākumā paredzētais etaps Tjumeņā tiks pārcelts uz citu vietu. Savukārt pasaules čempionāts gaidāms februārī Hohfilcenē, Austrijā.