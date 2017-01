Tavs horoskops šodienai. Svētdiena, 8. janvāris

Pateicoties jūsu izdomai un azartam, lietas šodien virzīsies uz priekšu tā, ka prieks skatīties. Uzturiet labu omu un smaidiet! Tomēr apsēstība ar mīlestību ir nopietna padarīšana. Lai neapgrūtinātu sevi un apkārtējos, neatkārtojieties izpausmes veidos, dažādojiet mīlas izpausmes.Nav viegli būt nepamanāmai tādai spilgtai personai kā jūs, bet negrozīties pirmajās rindās jūs tomēr varētu pacensties. Uz mērķi ejiet lēnām, atkāpjoties. Darbus dariet nesteidzīgi. Nez kāpēc būsiet nikns, rūcieni un nikni skati tiks dāļāti pa labi un pa kreisi. Ja jūtat, ka nāk virsū dusmas, pārstumdiet mēbeles vai atrodiet līdzīgas fiziskās aktivitātes.Prasme izteikties un formulēt domas ir liela māka, slīpējiet šo šķautni, jo būs jārunā par deviņiem mēmiem. Neizvairieties no diskusijām - sirsnīgas sarunas ar draugiem un ģimenes locekļiem ir zelta vērtas. Iemantosiet arī jaukus vēstuļu draugus, ja ielūkosieties attiecīgajos interneta portālos. Jūsu paziņu loks ir ierobežots, laiks papildināt rindas ar jauniem gvardiem!Dzenoties pēc sava pirmā miljona, ir jāapbruņojas ar superizturību un mērķtiecīgi jārok īstajā vietā. Jā, un jāstrādā arī brīvdienās. Ja jūsos nav šo īpašību, trenējiet, ieaudziniet. Bagātība iekritīs rokās vienīgi ar smagu darbu. Jūs esat kļuvis pārāk izšķērdīgs, padomājiet, vai jaunais mētelītis tiešām jums ir vajadzīgs un vai tas ir labāks par veco. Varbūt iztiksiet ar jauniem, gaumīgiem aksesuāriem?Neveliet visu uz saviem pleciem, dariet savu darbu, bet citi lai tiek galā ar savējo. Izstrādājiet plānus turpmākajiem diviem mēnešiem un darbojieties tikai tajā virzienā. Esiet iniciatīvas bagātāks un koriģējiet pats savu privāto dzīvi, jo partneris var jūsu vēlmes it kā netieši ignorēt, ja skaidri un gaiši neteiksiet, ko vēlaties.Ja neizjūtat kopējo noskaņojumu ģimenē, pacentieties to uzzināt. Tas gan var nenākties viegli, jo daži tavējie nav no tiem runātīgākajiem. Ir taču brīvdiena - atrodi plauktā vai nopērc kādu labu grāmatu, velti laiku veselības uzlabošanai.Neko neplānojiet, ne uz ko neceriet, jo viss ritēs savu neprognozējamo gaitu. Un, ja tā padomā - vai tiešām svētdienā vajag kaut ko plānot? Esiet atvērts jaunām situācijām un nestandarta risinājumiem. Aiciniet ciemiņus, apciemojiet draugus - spontānās idejas bieži vien ir pašas labākās.Vēsa, taču pozitīva svētdiena. Sapurinieties un nenovērtējiet par zemu sevi un savas iespējas. Jums paveras neparasti plaši apvāršņi. Personīgā māja var pārtapt par štābu, kur pulcējas draugi un sazvērnieki. Dzīvojiet interesanti, rīkojiet viesības un tematiskos saietus. Kas gan būtu dzīve bez draugu ēverģēlībām?Sistematizējiet, klasificējiet to, ko darāt. Par visu izdariet secinājumus un lieciet aiz auss to, ko esat sapratuši. Atcerieties, ka ideāli ir tikai mūsu fantāzijās, bet ne patiesajā dzīvē. Iegaumējiet to beidzot, tad nebūs vilšanās. Veselība mums katram ir tikai viena - dzeriet vitamīnus, sportojiet un ieplānojiet vizīti pie ģimenes ārsta. Arī profilaktiskajām pārbaudēm jābūt regulārām.Diezgan mistiska diena. Pieaugs intuīcija un cilvēka dabas izpratne, taču izvairieties no paviršības un neuzmanības. Vajadzēs sakārtot savu enerģētiku, tā joprojām nav formā. Hiperaktivitāte var mīties ar letarģisku stāvokli. Ieteicama svaigi spiestas sulas deva, pirts un citi veselību uzlabojoši pasākumi - tas palīdzēs atgūt mundrumu.Uzmanīgi apejiet visus asumus un izvairieties no konfrontācijas. Ja mēģināsiet uzspiest savu gribu, cietīsiet fiasko, ja ne tagad, tad tuvākajā nākotnē noteikti. Esiet pretimnākoši un taktiski, lai arī cik tas būtu grūti. Partnerattiecību tēma būs vissvarīgākā. Ja vēlēsieties, varēsiet sakārtot esošās attiecības, netrūks iespēju pavairot pielūdzēju pulku. Vairāk uzturieties publiskās vietās, tālākais attīstīsies pats no sevis.Liela aizņemtība darbā un svētku maratons ar likumsakarīgo stresu nav nācis par labu attiecībām. Šī ir īstā diena, kad kaut ko darīt lietas labā, lai situāciju uzlabotu. Pilnvērtīgi un veselīgi atpūtieties, veltiet laiku mīļotajam un bērniem, nelietojiet alkoholu un treknus ēdienus.