Piecgadīgā bojāgājušo meita apmeklējusi skolas sagatavošanas grupu, četrus un trīs gadus veci bērni kopā bija citā grupā.

"Bērni ļoti mīlēja viens otru. Arī vecāki par bērniem rūpējās. Bērni vienmēr bija glīti saģērbti, mati vienmēr skaisti saķemmēti. Kad vecāki pie mums atnāca sākumā, pastāstījām viņiem par savu kārtību, ko vecāki un bērni pieņēma, bērni ļoti cienīja skolotājus," pauda Štraube.

Bērnudārzu ģimenes bērni apmeklējuši no 2015.gada, kad ģimene atgriezusies no ārzemēm. Vecākā meitene bieži slimojusi, taču mazākie brālis un māsa izglītības iestādi apmeklējuši regulāri.

"19. un 20.decembrī mēs nosvinējām Ziemassvētkus. Mazulīši atnāca uz svētkiem, arī mamma bija svētkos. Viņa paziņoja, ka līdz jaunajam gadam bērni vairs nenāks uz bērnudārzu. Arī piecgadīgā meitene 19. un 20.decembrī bija, spēlējās. 21.decembrī piecgadīgo grupiņai bija paredzēts brauciens uz Ziemassvētku pasākumu, bet mamma, acīmredzot finansiālu apstākļu dēļ, paziņoja, ka meita nebrauks. Tāpēc viņai izpalika arī ziemassvētku paciņa, ko šodien nodevu Sociālajam dienestam. 2.janvārī sākam gaidīt bērnus, pārrunājām ar skolotājām, ka nav ieradušies. Uzzvanījām arī tētim, bet nesazvanījām. Tieši tēta numurs mums bija pieejams, jo viņš vairāk visu organizēja, bet bērnus uz dārziņu veda mamma. Bet viņš bieži nav sazvanāms. Arī vasarā, kad ģimenei bija neliels parādiņš, zvanīju, bet nesanāca. Toreiz tikai vecmāmiņu sazvanīju un ar parādu visu atrisinājām. Tāpēc pacietīgi gaidījām, bet vakar izlasījām ziņu par traģēdiju," notikušo klāstīja izglītības iestādes vadītāja.

Ne viņai, ne arī skolotājām nav bijis aizdomu, ka tēvs varētu būt narkomāns. "Viņa bija klusa, mierīga sieviete. Tētis, atvedot bērnus, uz atvadām vienmēr samīlēja, nobučoja, paskatījās, kā ienāk grupā. Nesen pamanījām arī ratiņus ar jaunāko bērniņu, bet nezinājām, vai tur brālītis vai māsiņa," stāstīja Štraube.

Viņa atzina, ka vecākā meitene bija ļoti klusa, taču attīstības problēmas bērniem netika novērotas. "Jā, varbūt piecgadīgā varētu vairāk runāt. Bet viņi bija atbraukuši no ārzemēm, no citas vides, vajadzēja iejusties svešā vidē. Bērnu zīmējumi bija atbilstoši bērnu vecumam, zīmēja normāli, nav tā, ka visu zīmēja melnās krāsās," stāstīja bērnudārza vadītāja.

Daudzbērnu ģimenei bija arī atlaide maksai par izglītošanos, arī bērnu teātra izrādes viens no trim bērniem apmeklējis bez maksas.

Vecākās meitiņas grupā notikušais pārrunāts, savukārt ar mazākajiem bērniem nolemts nerunāt, lai viņus netraumētu. Skolotāji ar vecāku pārstāvjiem plāno apmeklēt arī bojāgājušo bēres.

"Mēs skumstam par to maziņo un arī par vecākiem, jo mums šķita, ka viss ir kārtībā. Un mēs gaidām bērnus atpakaļ," atzina Štraube.



Māja Dobelē, kurā atrasti miruši vecāki un zīdainis







































20 attēli



Bāriņtiesa lems par bojāgājušo vecāku bērnu nodošanu radiniekiem



Dobeles bāriņtiesa nākamajā nedēļā varētu lemt par bojāgājušo vecāku bērnu nodošanu ārpusģimenes aprūpē, ko var nodrošināt radinieki, informēja Dobeles novada pašvaldības vecākā konsultante Dzintra Matisone.



"Tuvi radinieki ir izteikuši vēlēšanos rūpēties par bērniem. Pašlaik tiek veiktas pārbaudes, lai noskaidrotu, cik šie cilvēki ir uzticami un nākamnedēļ bāriņtiesa pieņems lēmumu. Šajā ziņā situācija ir cerīga," pauda Matisone.



Arī novada Sociālā dienesta Sociālā darba atbalsta daļas vadītāja Inese Goldberga apstiprināja, ka dienestā bijusi gan bērnu vecmamma, gan attālāki radinieki no Rīgas. "Bet par aprūpes tiesībām lemj bāriņtiesa," atgādināja viņa.



Tāpat ģimenes locekļi dienestam lūgs materiālo atbalstu bēru rīkošanai, bet no psihologa pakalpojumiem viņi atteikušies. "Taču viņi ir informēti par to, ka var saņemt tos arī vēlāk - varbūt tagad nevajag, bet vēlāk vajadzēs," skaidroja Goldberga.



Jau ziņots, ka 3.janvārī Dobelē, visticamāk, no narkotiku pārdozēšanas atrasti miruši laulātie, kā arī no bada miris pāra deviņus mēnešus mazais zīdainis.

Nelaime otrdien atklājās pēc tam, kad policija Dobelē saņēma iesniegumu no mirušās sievietes mātes, kura nevarēja sazvanīt savu meitu. Sievietes māte prombūtnē bija aptuveni divas nedēļas.

Ierodoties notikuma vietā, tika konstatēts, ka dzīvoklim bijis atvērts logs un telpās dzirdami bērnu raudāšana. Policija izsauca ugunsdzēsējus-glābējus, kuri iekļuva dzīvoklī pa atvērto logu. Dzīvoklī gultā miris atrasts 1966.gadā dzimis vīrietis un 1993.gadā dzimusi sieviete, kā arī zem gultas atrasts miris deviņus mēnešus vecs bērns. Tika konstatēts, ka bērns nomiris badā.

Tāpat dzīvoklī bija trīs, četrus un piecus gadus veci bērni, kuri tagad nodot aprūpei. Bērnu organismi no bada bijuši novājināti.



LETA / Foto: Edijs Pālens/LETA