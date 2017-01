Zem -20 grādu atzīmes gaisa temperatūra Latvijā noslīdējusi pirmo reizi šajā ziemā, tā ir arī zemākā gaisa temperatūra kopš 2016.gada janvāra.-23 grādi rīta agrumā reģistrēti Ludzas un Zilupes apkaimē, kā arī netālu uz austrumiem no Rīgas - Garkalnes un Vangažu apkārtnē.Gaisa temperatūra Kurzemē ir -9..-15 grādu, lielā daļā Zemgales un Vidzemes termometri rāda -14..-19 grādu.Pūš lēns līdz mērens ziemeļu vējš, Kurzemes piekrastē saglabājas brāzmas līdz 8-13 metriem sekundē. Vēja dēļ sals šķiet lielāks, komforta temperatūra vietām noslīdējusi līdz -29 grādiem.Debesis skaidras vai ar nelielu mākoņu daudzumu. Vairāk mākoņu saglabājas Jūrmalā, kā arī Zemgalē un Kurzemē pie Rīgas jūras līča. Vietām snieg.Rīgā neliels mākoņu daudzums un ziemeļaustrumu vējš, gaisa temperatūra no -14 grādiem pilsētas ziemeļos pie jūras līdz -18 grādiem pilsētas austrumos.Maksimālā gaisa temperatūra ceturtdien Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra novērojumu tīklā bija no -7,3 grādiem Ventspils ostā līdz -16,8 grādiem Alūksnē.5.janvāra augstākā gaisa temperatūra Eiropā bija +22 grādi Spānijas dienvidu piekrastē. Zemākā gaisa temperatūra naktī uz piektdienu -40 grādu Somijas ziemeļaustrumos un -48 grādi Krievijas ziemeļos.