Māja Dobelē, kurā atrasti miruši vecāki un zīdainis







































Avotiņa ir novērojusi, ka nereti pietrūkst dienestu darbības vienotības, lai pieņemtu pēc iespējas labākus lēmumus. Varot pat teikt, ka tā ir valstiska mēroga problēma, jo esot zināmi gadījumi, kad viena iestāde otrai ne vien nesniedz informāciju, bet pat kavē otras darbu.Speciāliste uzsvēra, ka atkarību problēmas, ar kurām sirga Dobelē mirušais vīrietis, noteikti ir faktors, kuru dēļ paturēt ģimenes sociālo dienestu redzeslokā, taču tā tas nebija noticis.Avotiņa stāstīja, ka cilvēki nereti baidoties ziņot par novērotām problēmām atbildīgajiem dienestiem, jo baidās par sodu, ja nekas netiks atklāts. "Skalbes" speciālisti allaž uzsverot, ka policijai ir pienākums doties un pārbaudīt aizdomas. Nevaram cilvēkam uzlikt par pienākumu ziņot par katrām aizdomām, tomēr piebilda speciāliste.Lūgta vērtēt, cik atsaucīgi ir atbildīgie dienesti uz cilvēku ziņojumiem, Avotiņa vērtēja, ka situācijas esot ļoti dažādas - esot gan ļoti atsaucīgi darbinieki, gan arī reizēm gadoties, ka dienesti ir neatsaucīgi uz šādiem zvaniem.Jau ziņots, ka 3.janvārī Dobelē kādā mājā, visticamāk, no narkotiku pārdozēšanas atrasti miruši laulātie, kā arī no bada miris pāra deviņus mēnešus mazais zīdainis. Trīs bērniem izdevās izdzīvot.Nelaime otrdien atklājās pēc tam, kad policija Dobelē saņēma iesniegumu no mirušās sievietes mātes, kura nevarēja sazvanīt savu meitu. Sievietes māte prombūtnē bija aptuveni divas nedēļas.