Jūlijā NATO Varšavas samitā dalībvalstis vienojās nostiprināt alianses austrumu flangu, dislocējot katrā Baltijas valstī un Polijā pa bataljona lieluma kaujas vienībai. Katrā bataljonā būs aptuveni 1000 karavīru.Papildu šiem spēkiem, operācijas "Atlantic Resolve" ietvaros Centrāleiropā un Austrumeiropā tiks izvietoti arī aptuveni 4400 amerikāņu karavīri no trešā tanku brigādes, kas pašreiz bāzējas ASV Kolorado štatā.Aģentūra IAR ziņo, ka aprīkojums, kas pieder brigādei, tostarp tanki "Abrams" un bruņumašīnas "Bradley" piektdien tiks nogādātas Brēmerhāfenes ostā Vācijas ziemeļos.IAR, atsaucoties uz ASV militārpersonu, vēsta, ka karavīri sāks doties uz Eiropu šonedēļ. Process būs pakāpenisks un ilgs aptuveni divas nedēļas.ASV karavīri veiks militārās mācības vairākās Austrumeiropas valstīs, galvenokārt Polijā, kur atradīsies to vadība, ziņo IAR.ASV karavīri tiks izvietoti arī Lietuvā, Latvijā, Igaunijā, Rumānijā, Bulgārijā, Ungārijā un Polijā, vēsta aģentūra.Sākotnēji bija plānots, ka ASV karavīri ieradīsies janvāra beigās un februāra sākumā, bet ASV prezidents Baraks Obama paātrinājis šo procesu, lai jaunievēlētais Baltās nama saimnieks Donalds Tramps nevarētu to apturēt.