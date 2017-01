Protesti pret benzīna cenu kāpumu Meksikā pāraug vardabībā





























































































Benzīna cenu celšana Meksikā izraisīja vardarbīgus protestus.

Meksikāņi ir sašutuši par degvielas cenu paaugstināšanu par 20%, par ko tika paziņots pagājušajā nedēļas nogalē, valdībai izbeidzot benzīna un dīzeļdegvielas cenu regulēšanu. Protestu dalībnieki sāka bloķēt automaģistrāles un uzpildes stacijas, un notika ielaušanās veikalos, lai nolaupītu preces.Meksikas biznesa palātas paziņoja, ka autoceļu, ostu un termināļu blokādes un laupīšanas veikalos šonedēļ piespiedušas daudzus uzņēmumus pārtraukt darbu, un tas apdraud iespēju iegādāties svarīgākās preces un degvielu.Viens policists tika sabraukts un nomira, un vēl viens tika nopietni ievainots, kad viņi mēģināja apturēt laupīšanas uzpildes stacijā Mehiko pilsētā. Galvaspilsētas policija paziņoja, ka ir aizturējusi 76 cilvēkus par 29 veikalu izlaupīšanu.Verakrusas štatā pikaps, bēgot no policijas veikala izlaupīšanas laikā, sabrauca gājēju, kurš nomira.Verakrusas štata gubernators Migels Anhels Juness Linaress ceturtdien mēģināja pārliecināt pūli neuzbrukt pārtikas veikalam, kas jau trešdien tika izlaupīts, piedāvājot preču kuponus 500 peso (22 eiro) vērtībā.Mehiko štatā, kurš robežojas ar galvaspilsētu Mehiko, 430 cilvēki ir aizturēti aizdomās par veikalu izlaupīšanu. Četri štata policijas darbinieki tika atlaisti un aizturēti, jo video bija fiksēts, ka viņi paņēmuši dažas no izlaupītajām precēm un ielikuši savās patruļmašīnās.Vidējā cena litram augstākās klases benzīna ir paaugstināta līdz 17,79 peso (0,78 eiro). Četru litru benzīna cena tagad tikai nedaudz atpaliek no Meksikā nesen paaugstinātās minimālās algas par vienas dienas darbu, kas ir 80 peso (3,52 eiro).