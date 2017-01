1. janvāris kādai ģimenei Sarkandaugavā aizritēja ar asarām un naudassodu, bet varēja beigties traģiski

RPP Ziemeļu pārvaldes darbinieki 1.janvāra naktī devās uz izsaukumu Sarkandaugavā, kur bija izcēlies ģimenes konflikts. Strīda laikā laulātais sācis draudēt ar ieroci savai dzīvesbiedrei.Ierodoties notikuma vietā, policistus sagaidīja kāds vīrietis, kurš pastāstīja, ka viņa mātei ar vīru izcēlies strīds. Sieviete netiekot izlaista no dzīvokļa un viņai tiek draudēts ar ieroci.Likumsargi nekavējoties devās uz norādīto dzīvokli, kura durvis atvēra noraudājusies sieviete. Viņa paskaidroja, ka pēc kopīgas alkohola lietošanas viņas vīrs palicis agresīvs, jo nesen zaudējis darbu un emociju uzplūdā draudējis viņai ar gāzes ieroci.Dzīvoklī sastapts arī pats vaininieks, kurš arī policistu klātbūtnē izturējās agresīvi pret savu dzīvesbiedri. Vīrietim dots rīkojums nekavējoties ieroci uzrādīt.Iereibušais vīrietis no netālu esošās atvilktnes izvilka ieroča maksti ar munīciju. Persona paskaidroja, ka ieroci iegādājies sen. Izrādījās, ka gāzes ierocis nav reģistrēts.Uz notikuma vietu izsaukti Valsts policijas (VP) darbinieki. Sievietei jautāts vai par izteiktajiem draudiem viņa rakstīs iesniegumu, lai agresoru sauktu pie likumā paredzētās atbildības. Laulātā pažēloja dzīvesbiedru un no šādas iespējas atteicās.Pēc neilga laika dzīvoklī ieradās VP darbinieki, kuri pārņēma darbu notikuma vietā, lai sastādītu protokolu par gāzes ieroča nereģistrēšanu.