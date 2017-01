Priedulēna pirmajā braucienā trases beigās pieļāva rupju kļūdu un kopā uzrādīja tikai devīto rezultātu, līderei vācietei Žaklīnai Lelingai zaudējot vairāk nekā sekundi.Savukārt otrajā braucienā sniegainos apstākļos Priedulēna uzrādīja ceturto labāko rezultātu un summā pakāpās uzreiz uz piekto vietu, sasniedzot labāko rezultātu šosezon.Par uzvarētāju kļuva Lelinga, kura summā par par 0,44 sekundēm pārliecinoši apsteidz savu tautieti Tīnu Hermanu, bet vēl par 0,10 sekundēm lēnāka bija austriete Janīna Floka.Tikmēr Priedulēna uzvarētājai zaudēja 1,36 sekundes, par 0,36 sekundēm atpaliekot arī no vēl vienas vācietes Annas Fernštates.Pasaules kausa kopvērtējumā līderei Lelingai ir 619 punkti, viņai ar 561 punktu seko Floka, bet trešo vietu ar 564 punktiem tagad dala Hermana un olimpiskā čempione Lizija Jarnolda no Lielbritānijas, kura bija līdere pirms Altenbergas, bet piektdien palika vien devītajā vietā. Tikmēr Priedulēna ar 504 punktiem pakāpusies uz sesto vietu.Sezonas pirmajā posmā decembra sākumā Kanādas trasē Vistlerā Priedulēna izcīnīja devīto vietu, bet pēc tam Leikpleisidā guva septīto vietu.Pirms pagājušās sezonas Priedulēnai Pasaules kausa posmos augstākā bija 12.vieta, bet iepriekšējā sezonā viņa pirmajos trijos posmos allaž bija labāko sešiniekā. Sportiste janvārī triumfēja pasaules junioru čempionātā, bet sezonas noslēdzošajā Pasaules kausa etapā palika vien sekundes simtdaļas attālumā līdz pirmajam pjedestālam.Pagājušajā Pasaules kausa sezonā Priedulēna, piedaloties piecās no astoņām sacensībām, kopvērtējumā izcīnīja 13.vietu.Vīru sacensības skeletonā notiks sestdien. Šeit latvieši Martins un Tomass Dukurs centīsies pārraut sezonas sākuma neveiksmju sēriju, bet sacensībās nedrīkstēs piedalīties kopvērtējuma līderis Aleksandrs Tretjakovs, kurš diskvalificēts Krievijas valsts finansētā dopinga skandāla ietvaros.Pasaules kausa izcīņā skeletonā šosezon paredzēti astoņi posmi, bet pasaules čempionāts februārī norisināsies Kēnigszē trasē Vācijā, uz kurieni tas pārcelts no Sočiem. Pašā sezonas noslēgumā gaidāmas arī pirmās oficiālās sacensības nākamo olimpisko spēļu mājvietā Dienvidkorejā, Phjončhanas trasē.