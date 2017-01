19 gadus vecam jaunietim par vīrieša noduršanu Rojā draud vismaz 15 gadu cietumsods

Policija pabeigusi izmeklēšanu kriminālprocesā par pagājušajā vasarā Rojā notikušo noziegumu, kad pēc kopīgas pasēdēšanas jauniešu kompānijā, kuras laikā lietots arī alkohols, nāvējoši sadurts 1991.gadā dzimušais vīrietis. Izmeklēšanas gaitā noskaidrots, ka 30.jūnija vakarā vairāki jaunieši bija sapulcējušies kādās mājās kopīgai pasēdēšanai. 1997.gadā dzimušais jaunietis alkohola lietošanas laikā kļuvis agresīvi noskaņots, tādēļ pārējie vēlējušies, lai viņš dodas prom.Jaunietis aizgājis uz savām mājām, paņēmis nazi un atgriezies kompānijā, no kuras iepriekš ticis izraidīts, un sadūris 1991.gadā dzimušo vīrieti, kurš no gūtajiem ievainojumiem turpat mira.Par notikušo tika ierosināts kriminālprocess par slepkavību, kas vēlāk tika pārkvalificēts pēc cita panta par slepkavību sevišķi pastiprinošos apstākļos, ja cietušais piedalījies noziedzīga vai citāda prettiesiska nodarījuma novēršanā vai pārtraukšanā. Izmeklēšanā noskaidrots, ka vīrietis ticis nāvējoši sadurts pēc tam, kad aizstāvēja savu paziņu, kuram jaunietis gājis virsū ar nazi.Par šādu noziegumu soda ar mūža ieslodzījumu vai ar brīvības atņemšanu uz laiku no 15 līdz 20 gadiem un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem.Aizturētajam jaunietim pašlaik ir piemērots drošības līdzeklis - apcietinājums. Viņš arī iepriekš ir nonācis policijas redzeslokā par huligānisku uzvedību.VP pabeigusi izmeklēšanu un nosūtījusi kriminālprocesu prokuratūrai, lūdzot sākt kriminālvajāšanu pret 1997.gadā dzimušo jaunieti.