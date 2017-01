Kamaniņu braucējiem Dārzniekam un Rozītim desmitā un vienpadsmitā vieta Eiropas čempionātā

Sacensības notika Pasaules kausa izcīņas piektā posma ietvaros, neveiksmīgu otro braucienu aizvadot Ināram Kivleniekam.Pirmajā braucienā pēc pirmajiem astoņiem sportistiem, kad bija nobraukuši visi latvieši, viņi bija pirmajās trijās vietās. Kāds braucējs labāks par mūsējiem bija ar divpadsmito numuru startējošais kanādietis Mičels Malīks, bet Rozīti no līderpozīcijas izmeta tikai ar 20.numuru startējušais Armīns Flaušers. Turpinājumā Rozītis Pasaules kausa vērtējumā atkāpās uz 11.pozīciju, Dārznieks bija 12.vietā, bet Kivlenieks pēc pirmā brauciena bija atrodams 14.pozīcijā.Savukārt Eiropas čempionāta ieskaitē visi trīs latvieši tobrīd bija blakus - desmitajā, 11. un 12.pozīcijā.Otrajā braucienā Dārznieks uzrādīja desmito rezultātu, summā pakāpjoties uz 11.vietu Pasaules kausa ieskaitē un desmito vietu Eiropas čempionātā.Tikmēr Rozītim otrajā braucienā bija 12.rezultāts un arī summā viņš atkāpās uz 12.pozīciju, bet Eiropas čempionāta ieskaitē bija 11.vietā.Šie abi ir Latvijas vīru sportisti labākie rezultāti Pasaules kausā šosezon.Savukārt Kivlenieks otrajā braucienā uzrādīja 29.rezultātu un summā atkrita uz 24.vietu. Viņam Eiropas čempionātā ieskaitē bija 20.vietā.Uzvaru guva krievs Semjons Pavļučenko, kurš bija labākais abos braucienos un summā par 0,248 sekundēm apsteidza vācieti Ralfu Paliku.Savukārt trešais bija Volfgangs Kindls no Austrijas, kuram sekoja Pasaules kausa kopvērtējuma līderis Romāns Repilovs no Krievijas un titulētais vācietis Fēlikss Lohs.Dārznieks un Rozītis uzvarētājam summā zaudēja nedaudz vairāk par sekundi, bet Kivlenieks - 1,7 sekundes.Visiem Latvijas vīru sportistiem trešdien bija jāpiedalās Nāciju kausā, kas vienlaikus ir kā kvalifikācija Pasaules kausam. Trim latviešiem to izdevās pārvarēt, bet Kristens Aparjods un Kristaps Mauriņš palika kā pirmie aiz pamatsacensību dalībnieku vidus.Turpinājumā piektdien plkst.16.10 sāksies stafete, Latvijai atkal cenšoties tikt pie medaļas Eiropas čempionātā.Latvija godalgas stafetē guvusi trīs gadus pēc kārtas - 2014.gadā Siguldā un 2016.gadā Altenbergā tika gūts sudrabs, bet pirms diviem gadiem Sočos Latvija tika pie bronzas. Tāpat 2008. un 2010.gadā Latvija komandu sacensībās guvusi Eiropas zeltu.LETA jau vēstīja, ka ceturtdien sniegotos laika apstākļos divnieku ekipāža Juris un Andris Šici izcīnīja piekto vietu Eiropas čempionātā, kamēr Elīza Cauce bija sestā. Tikmēr Oskars Gudramovičs un Pēteris Kalniņš pēc pirmā brauciena bija ceturtie, bet otrajā - krita.Dāmām laika apstākļu dēļ otrais brauciens nemaz netika aizvadīts. Šīs bija jau piektās sacensības šosezon, kur rezultāti tika noteikti pēc viena brauciena rezultātiem - Vistleras trasē pēc loģistikas problēmām visās trijās individuālajās distancēs tika aizvadīts pa vienam braucienam, bet Pārksitijas trasē notikušajā etapā pamatīgas snigšanas dēļ divniekiem notika tikai pirmais brauciens.Nākamajā nedēļas nogalē Pasaules kausa sestais posms tiks aizvadīts Siguldā. Pēc tā mēneša beigās Īglsā (Austrija) sekos pasaules čempionāts, bet februārī trīs Pasaules kausa posmi notiks arī Oberhofā, Phjončhanā un Altenbergā.Sezonas pirmajos četros posmos no Latvijas kamaniņu braucējiem uz goda pjedestāla reizi tika vien brāļi Andris un Juris Šici, kuri ASV trasē Pārksitijā bija otrie divnieku sacensībās.