Šīs nedēļas pamatīgais aukstums Latvijā laupījis 11 cilvēku dzīvības

Šajā laikā aukstums prasījis sešu vīriešu un piecu sieviešu dzīvības. Vecākais šonedēļ nosalušais cilvēks ir 86 gadus vecs vīrietis, kurš atrasts kādā Rīgas privātmājā. Viņš alkoholu nebija lietojis.Kopumā Rīgas reģionā nosaluši trīs cilvēki, Kurzemē - divi, bet Latgalē - seši cilvēki. Pieci no nosalušajiem atrasti uz lauka, tai skaitā četri - Latgalē. Trīs cilvēki atrasti uz ielas, viens - pagrabā, bet vēl viens atrasts uz ceļa.Līdz ar to kopumā šoruden no 1.septembra Latvijā nosalis 51 cilvēks.Jau ziņots, ka, piemēram, ceturtdienas rītā Kurzemē, Zemgales rietumos un Jūrmalā gaisa temperatūra pazeminājās līdz mīnus 9, mīnus 12 grādiem, pārējā valstī salam sasniedzot mīnus 13, mīnus 18 grādu, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dati.