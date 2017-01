Markus Riva atklāj, kā bijis neglīts resnītis, kurš domājis par pašnāvību

Mūziķa Markus Rivas skaistais dzīvoklis



















10 attēli

Markus Riva labdarības spēlē futbolā























12 attēli

Markus Riva „Supernovā” izpilda dziesmu „I Can”







4 attēli

Markus Riva apceļo Indonēziju









5 attēli

Markus Riva (īstajā vārdā - Miķelis Ļaksa) par saviem dzīves grūtajiem momentiem pastāstījis:„Ja šodien paskatās uz mani, tad grūti iedomāties, ka es bērnībā biju resnītis, kurš nēsāja brilles un kuram bija nepareizs sakodiens. Nebiju smukulītis, kurā iemīlas meitenes. Tieši otrādi - biju neveiksminieks, par kuru ņirgājās. Kaimiņbērni mani kaitināja un apsaukāja. Toreiz man bija 14 gadi.Toreiz ne ar vienu nedalījos savās emocijās, tādēļ bieži vien biju šausmīgā depresijā. Gribēju pat beigt dzīvi pašnāvībā. Vienlaikus ģimenē bija lielas finansiālas problēmas. Paldies Dievam, tagad šis sarežģītais dzīves periods ir beidzies.Kādā momentā sapratu, ka man pašam jātiek galā ar savām problēmām. Tagad, kad esmu pieaudzis, saprotu, ka gribu izveidot labdarības fondu, kas palīdzētu tādiem bērniem, kāds es savulaik biju”.Par to, kā viņa tīņa problēmas uztvēra ģimenē, Markus Riva atklāti stāsta: „Mana mamma saprata, ka man grūti sevi pieņemt. Bet viņa uzskatīja, ka esmu salasījies tīņu žurnālus un no tiem esmu nospriedis, ka būt depresīvam ir modīgi. Viņa līdz galam mani nesaprata... Tāpat, kā kopumā visa mana ģimene. Un es arī īpaši viņiem neatklājos, jo man bija kauns un nepatīkami par to runāt. Es mācījos mūzikas skolā, bet draugu man nebija. Es tādēļ pat raudāju. Bet vienā dienā sev teicu: „Pietiek nīkuļot!” Mūzika kļuva par manu glābiņu. Nospraudu sev mērķi desmit gadu laikā sasniegt atzinību un slavu”.„Tagad man jau ir 30 gadu, sevi uzskatu par nopietnu un nobriedušu vīrieti, kuram ir vienalga, ko citi par mani padomās. Varbūt 20 gados es pārdzīvoju, kā uz mani paskatīsies, ko padomās, bet tagad – nē,” savu pašreizējo emocionālo stāvokli rezumē Markus Riva.Vienlaikus Markus Riva arī pastāstījis par savu ģimeni. Viņa mamma Inese ir latviešu valodas skolotāja un bērnībā, kā arī tagad, bijusi visnotaļ stingra ne tikai kā mamma, bet arī kā pedagoģe. Viņai ir ar konservatīviem uzskatiem, kura piktojas, ka viņas dēls fotografējas puskails. Tāpat mammai sākumā arī neesot patikusi krievu estrādes mūzika un Krievijas šovbizness, kurā tagad aktīvi iesaistīts dēls, bet, laikam ritot, kā jau mamma viņa pieņēmusi dēla izvēlēto dzīves ceļu.Markus Rivas tēvs bijis jūrnieks, kurš no asins vēža miris tad, kad mazajam dēlam bijuši vien deviņi mēneši. Vēlāk par viņu un viņa brāļiem rūpes uzņēmies patēvs. Jaunākais Markus Rivas brālis Matīss ir bērnu basketbola treneris, bet vecākais Mārtiņš strādā pārtikas kontroles jomā.