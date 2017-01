Kārļa Kazāka uzstāšanos dažkārt koncertos klātienē vēro viņa sieva un trīs bērnu māmiņa Kristīne Kazāka.

"Tas ir forši, ka maniem klausītājiem ir vienalga, ko daru vakarā, ko ēdu pusdienās un cik izremontēta ir mana māja," saka muzikants.

Nē, baznīca nav vieta, kur ikdienā eju. Neesmu arī kristīts.Arī nē. Mana nostāja – esmu ticīgs, bet neesmu reliģiozs. Viss par mani no manām dziesmām nāk ārā.Es jūtos tieši tāpat – arī paijāts un glaudīts. Es to tiešām izjūtu. Ar cilvēkiem, kas nāk klausīties manu mūziku, kas nav gluži izklaidējoša, tā saruna mums dabīgi izveidojas. Un tas ir ļoti labi.Nezinu, vai Ziemassvētku laiks man ir tāds īpašāks. Droši vien jau, ka ir kaut kādā ziņā... Jāpērk dāvanas bērniem. Mani drīzāk uzrunā tas dabas process, jo pēc Ziemassvētkiem dienas kļūst garākas. Tad tā sajūta kaut kādā mirklī pārslēdzas, jo zinu – drīz kļūs gaišāks.Nē, protams. Ikdienā es strādāju algotu darbu. Apzinīgi, regulāri eju uz biroju. Rakstu tekstus lielam uzņēmumam mārketinga un komunikāciju jomā.Tad, nevienam nesakot, daru to!Es no tā esmu viegli izbēdzis. Jau otro gadu piedalos Latvijas Nacionālā teātra izrādē Gribu ziemu īsto, kas ir tāds foršs koncerts – ālēšanās. Līdz ar to man visas nedēļas nogales ir pilnas un korporatīvajos pasākumos nav jāpiedalās.Nevaru iedomāties uzņēmuma korporatīvo vakaru, kur ar savu mūziku būtu vajadzīgs. Protams, esmu tādos uzstājies un gan jau kādreiz arī vēl uzstāšos, bet cilvēki taču sanāk kopā, lai izklaidētos. Tam vajadzīga jestrāka mūzika.Tas ir ļoti dažādi. Varu gūt baudu, vienkārši satiekot kādu cilvēku. Nepārtraukti iemīlos cilvēkos, vietās... Tā ir bauda. Protams, ir reizes, kad vajag būt vienam. Tad ir mugursoma un mežs. Tos saucu par „iztīrīt galvu” ceļojumiem.Man ir tādi meži, kur 40 kilometrus var iet kājām un nevienu, izņemot meža cirtējus un dzīvniekus, nesatikt. Eju, kad man tāda vajadzība uzrodas. Kad nav gluži mīnus 20, eju arī ziemā. Bet mīnus 20 pat ir foršāk nekā nulle grādos ar slapju sniegu – tādos laikapstākļos iet nemēdzu.Loģiski, ka nevaru sevi dēvēt par labu tēvu. Labs tēvs noteikti vairāk sevis un sava laika ziedotu bērniem.Tie ir reti izņēmumi. Kam viņiem to tēva mūziku, viņi to jau ir atklausījušies.Domāju, ka viņi mani tāpat pietiekami daudz dabū atklausīties. Man ir jātrenējas, jārada jaunas dziesmas, un to jau viņi dzird. Viņus mans repertuārs īpaši neinteresē. Labāk patīk, ja dziedu kādu tautasdziesmu latgaliski, tad viņi nāk klāt un mēģina saprast, par ko tā ir. Katrai paaudzei tomēr ir citi vārdi, citas lietas, par ko runā. Šūpuļdziesmas bērniem esmu uzrakstījis. Tagad ar Janu Čivželi rakstām jaunas bērnu dziesmas.Vienubrīd braucām Ziemassvētkos ciemos pie manas mātes, bet tad viņai apnika to visu varzu uzņemt. Mātei esam trīs bērni, katram vēl pa kādai atvasei, sanāk iespaidīga kompānija vienam trīsistabu dzīvoklim. Kopš tā laika lielākoties svinam paši savā ģimenes lokā, mājās.Grūti pateikt, kā esmu izvairījies. Par laimi, tā mūzika, ko spēlēju, baigi neinteresē cilvēkus. Vismaz tos, kas mani klausās, es pats kā cilvēks neinteresēju. Pat tad, ja sastrādāju kādas glupības, tas nevienu neinteresē. Apbrīnoju mūziķus, kas uzņemas to slogu, kad dīrā un ķidā visu viņu dzīvi. Un tas ir forši, ka maniem klausītājiem ir vienalga, ko daru vakarā, ko ēdu pusdienās un cik izremontēta ir mana māja...Tas taču ir mūžīgais process! Esmu galdnieks pēc izglītības. Bet laika taču nepietiek.Jā.Nu jau esmu iejuties. Teātris... Man īstenībā bija šoks, kāda ir tā teātra vide! Cik brīvi cilvēki sarunājas, ko viņi runā.Nav ne jausmas, kāds pamats varētu būt šādām runām. Esam kopā spēlējuši izrādēs, esam braukuši Velomūzikā... Es ļoti ceru, ka nekādā veidā neesmu vainīgs pie Aināra un Martas savienības izjukšanas. Tam neredzu iemeslu. Nezinu... Man ļoti patīk Ainārs, arī Marta ir foršs cilvēks... Negribētu darīt pāri kādam.Nebūsim naivi, neviens nav godīgs. Mēs nevaram būt godīgi. Mūs taču noēstu no Zemes virsas, ja mēs būtu pilnīgi godīgi.Es cenšos, mēs visi cenšamies. Nu kā – mēs taču mācāmies visu laiku.Nav ne jausmas. Tādas lietas nevērtēju. Mēs taču nevaram visu paredzēt. Nepārmetu nevienam, kurš uzdrīkstas pārmaiņas. Ja tam ir jānotiek, tad nav ko mocīties. Cilvēks ir svarīgākais. Man vairāk žēl skatīties, kad šķiroties viens otram nodara pāri, nespējot vai negribot atrast cilvēcīgu veidu, kā mainīties.Mācīties piedalīties dzīvē. Pats arī to gribu mācīties un mācos. Neteikšu gan, ka gana intensīvi – paslinks esmu. Tāpēc bieži ieraugu, kur un kad neesmu piedalījies, un saprotu – būtu bijis vērts. Tāpēc gan sev, gan visiem citiem novēlu – nelaidiet garām iespēju piedalīties dzīvē!