Prokrieviskā aktīvista preses konference pie KNAB biroja

































"GVD Baltija" vairākkārt nonākusi Drošības policijas (DP) redzeslokā. Tās vadītāju Bukaini DP ir minējusi starp Krievijas tautiešu politikas atbalstītājiem.Bukains pasākumā pauda, ka KNAB strādā 150 cilvēki un 15 gadu laikā neesot atstādināts neviens ierēdnis par krāpšanu. Šajā laika periodā esot nostrādātas kopumā 4,7 miljoni stundas, bet to efektivitāte pēc viņa domām ir nulle.Minētā iemesla dēļ 13.janvārī pie Ministru kabineta ēkas plānots rīkot protesta akciju, aktualizējot jautājumu, vai KNAB Latvijā vispār ir vajadzīgs.Bukains izteicās, ka galvenais akcijas rīkotāju mērķis ir, lai visi latvieši, krievi, latgaļi un citi pārstāvji apvienotos mūsu valsts nākotnei. Tā būšot tautas sapulce, kuras laikā ikvienam būs iespēja visas dienas garumā no plkst.9 līdz plkst.21 atnākt un brīvajā mikrofonā pateikt visu, ko viņi vēlas.Jautāts, cik dalībnieku plānoti šajā akcijā, Bukains pastāstīja, ka aukstā laika dēļ cilvēki nespēs ārā pavadīt visu dienu, tāpēc viņš prognozē, ka katru stundu protestā piedalīsies ap 1000 cilvēki.Bukains arī pastāstīja, ka Rīgas dome, saskaņojot akciju, rīkotājiem esot aizliegusi izvietot teltis, kurās varētu uzstādīt gāzes krāsniņas un sasildīties, kā arī ugunskurus. Tāpat esot aizliegts akcijas laikā izmantot Latvijas karogu, kā arī uzstādīt atkritumu urnas un pārvietojamās tualetes.Rīgas domes pārstāvis Uģis Vidauskis apstiprināja, ka pašvaldība ir apstiprinājusi protesta akciju 13.janvārī iepretim Ministru kabineta ēkai. Domē notikušas pārrunas ar piketa organizatoriem, vienojoties par protesta norisi. Rīgas dome saskaņojusi protesta akcijas rīkošanu.Vidauskis gan sacīja, ka organizatori pieteikuši piketu aptuveni 50 cilvēkiem.Viņš arī uzsvēra, ka Bukaiņa pieteikumā par protesta akciju neesot bijis norādīts nekas par teltīm ar gāzes krāsniņām vai Latvijas karoga izmantošanu. Turklāt pašvaldība neesot šādas lietas aizliegusi, bet gan norādījusi organizatoriem, ka viņu protesta akcijai jāatbilst likumā "Par sapulcēm, gājieniem un piketiem" norādītajā.Pašreiz pašvaldība gaida no akcijas organizētājiem papildināto iesniegumu, kurā precizēts dalībnieku skaits un ņemti vērā pašvaldības aizrādījumi.