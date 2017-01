Kā pareizi kopt apavus ziemā? Praktiski padomi

Lielākais apavu ienaidnieks – sāls

Uzmanīgi ar izmirkšanu un žāvēšanu

Ja apavus nekopj, pat par visdārgāko naudu iegādātie un augstākās kvalitātes zābaki un kurpes ātri vien zaudēs savu formu un izskatīsies novalkāti.

Kopšanas ABC

Nepienācīgi koptiem ziemas apaviem mūžs ir ievērojami īsāks. “Euroskor” veikalu vadītāja Līga Matīsa stāsta, kā nodrošināt apavu ilgmūžību un kā pareizi tos kopt ziemā.Jāapzinās – ja apavus nekopj, pat par visdārgāko naudu iegādātie un augstākās kvalitātes zābaki un kurpes ātri vien zaudēs savu formu un izskatīsies novalkāti. Ziemas sezonā tas ir īpaši būtiski, jo ikdienas stihiju – mitruma, sniega, sala, sviedru, sāls, strauju temperatūras maiņu, biežas samirkšanas un izžūšanas – iespaidā var tikt sabojāti pat vislabākie zābaki. Tāpēc apavu kopšanu jāuzsāk vēl pirms pirmās valkāšanas reizes, turklāt regulāra un rūpīga to kopšana un profilakse būs daudz efektīvāka (un lētāka) kā mēģinājumi pēc tam, piemēram, iztīrīt sāli no zābakiem vai saglābt sabojātus apavus pie kurpnieka.Uz ielām kaisītā sāls ne vien kausē sniegu un palīdz samazināt slīdamību, bet arī nonāk uz apaviem rada divas būtiskas problēmas – estētisku, jo pēc saskares ar sāli neapstrādāti zābaki noklājas ar neglītām baltām svītrām un plankumiem, un funkcionālu, jo, ja sāls no apaviem nav ticis laikus notīrīts un ir paguvis ieēsties ādā, tas izsausina ādas šķiedras, veicinot izžūšanu un trauslumu. Ar laiku āda sāk plaisāt un lūzt. Ziemas periodā apavu pasargāšana no sāls ir visbūtiskākā profilakse, jo tieši sāls var radīt visbūtiskākos bojājumus ādas apaviem.Ādas apavus bojā arī mitrums – faktiski, izmirkšana šim materiālam nav vēlama, jo žūstot tas atdod vairāk ūdens nekā uzsūcis iepriekš, kas to padara cietāku, neelastīgāku un plīstošāku. Bet mums katram reizēm nākas apavus izmērcēt. Tāpēc būtiski atcerēties, ka “slapjajā” sezonā apavus būtu vēlams mainīt ik pārdienas, lai tos nepakļautu nepārtrauktai un ilgstošai mitruma iedarbībai (t.sk. sviedriem). Samirkuši apavi vienas nakts laikā neizžūst pilnībā, tāpēc nepieciešams otrs pāris, ko valkāt pārmaiņus.Izmirkuši apavi jānotīra (īpaši ja uz tiem ir ticis sāls) un jāžāvē istabas temperatūrā, nevis uz radiatoriem vai “mūrīša”, jo žāvējot ļoti karstā vietā āda kļūst cieta un neizturīgāka. Lai zābaki saglabātu savu sākotnējo formu, žāvēšanā ieteicams izvēlēties speciālus formu fiksējošus ieliktņus vai liestes, vai saburzītas avīzes, kas uzsūks apavos esošo lieko mitrumu. Pēc žāvēšanas ar mīkstu materiālu (birstīti vai drāniņu) no apaviem notīra visus netīrumus, kas uz tiem palikuši un nosusina ar sausu drāniņu. Ja drīzumā jādodas ārā mitrā laikā, tad jāuzsmidzina impregnējošs līdzeklis, kas atgrūdīs mitrumu un pasargās no netīrumiem. Pēc apstrādes ar mitrumaizsardzības līdzekli, ādas apavi jāieziež ar piemērotas krāsas apavu krēmu. Šī procedūra jāveic regulāri. Ja apavi tiek nēsāti katru dienu, tad kopšana nepieciešama aptuveni trīs reizes nedēļā (un, protams, pēc vajadzības).Zelta likums: pirms speram soli ārā ar nupat nopirktajiem jaunajiem zābakiem, tos obligāti būtu jāpiesūcina ar aizsarglīdzekļiem, kas neļaus to materiālā nokļūt ne mitrumam, ne sālim. Jāsāk ar apavu apstrādāšanu ar “impregnētāju” jeb mitrumaizsardzības līdzekli, kā galvenais uzdevums un funkcija ir jau iekļauta tā nosaukumā – atgrūst mitrumu. Īpašu uzmanību jāpievērš šuvuma vietām, jo tieši tās ir vietas, kurām “uzbruks” mitrums un uz ietvēm izkaisītais sāls. Kad esi nodrošinājies pret mitrumu, līdzekļa pārpalikumi ir notīrīti un apavu virsma – nožuvusi, jāuzklāj trekns apavu krēms un jāļauj tam iesūkties vismaz vairākas stundas (vēlams atstāt iesūkties uz visu nakti). Pēc tam apavi jānospodrina ar apavu birsti.Ja apavi ir zamša vai nubuka – materiālu apavi – to kopšanai jāpievēršas ar tik pat īpašu vērību. Ierasts domāt, ka zamšs un ziema esot nesavienojami, taču, ja tos pareizi un regulāri kopj, ne zamšs, ne nubuks lielas raizes nesagādās un apavi kalpos ilgi. Pirms pirmās lietošanas šo materiālu apavus vēlams divas, trīs reizes nosmidzināt ar pretmitruma aerosolu.Apavi, tieši tāpat kā jebkura lieta vai pat nams, ilgai kalpošanai pieprasa kvalitatīvu un pareizu kopšanu. Izvēloties piemērotus kopšanas līdzekļus un tos pareizi lietojot, apavi kalpos ilgu mūžu un ilgi izskatīsies kā nesen iegādāti.