Aģentūra "Reuters" vēstī, ka sašauti vairāki cilvēki, bet uzbrucējs ir aizturēts. Saskaņā ar "Flightradar" sniegto informāciju, lidostā pēc notikušā tika slēgts viens no termināliem.



Sociālajos tīklos izplatītajos attēlos, redzams, kā cilvēki skrien prom no lidostas. Zināms, ka šaušana notikusi bagāžas saņemšanas vietā otrajā terminālī.



Jaunākā informācija liecina, ka miruši 5 cilvēki. Vēl 9 guvuši ievainojumus. Citi mediji gan nevēsta par precīzu mirušo skaitu, sakot, ka miruši "vairāki" cilvēki.



BBC, atsaucoties uz aculieciniekiem vēstī, ka šāvējs bijis virs 20 gadu vecs un tievs. Mugurā viņam bijis "Zvaigžņu karu" T-krekls. Šāvējs bijis viens.

Lidosta atcēlusi visus reisus.

50 kilometrus attālā Maiami starptautiskā lidosta pavēstīja, ka darbojas ierastajā kārtībā, tomēr ir pastiprinājusi drošības pasākumus.

