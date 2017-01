Aģentūra "Reuters" vēstī, ka sašauti vairāki cilvēki, bet uzbrucējs ir aizturēts. Saskaņā ar "Flightradar" sniegto informāciju, šobrīd lidostā ir slēgts viens no termināliem.



Sociālajos tīklos izplatītajos attēlos, redzams, kā cilvēki skrien prom no lidostas. Zināms, ka šaušana notikusi bagāžas saņemšanas vietā otrajā terminālī.



Ziņas par upuriem pagaidām ir pretrunīgas, izskan, ka ievainoti vairāki cilvēki un, iespējams, ir arī bojāgājušie. Jaunākā informācija liecina, ka miruši vismaz 3 cilvēki. Vēl 9 guvuši ievainojumus. Citi mediji gan nevēsta par precīzu mirušo skaitu, sakot, ka miruši "vairāki" cilvēki.



Šāvējs bijis viens.

#BREAKING: Reports of shooting at Ft. Lauderdale Airport. We have seen people running outside terminal.



MORE TO COME. pic.twitter.com/2LBTH6COu6