Līdz ar to viņš rosina pieņemt likumu, kas ierobežotu salūta un citu veidu pirotehnikas izmantošanas laiku. Viņaprāt, to varētu atļaut darīt tikai valsts svētkos, un jaunajā gadā divas stundas pirms un divas stundas pēc pusnakts. Papildu tam Bērziņš rosina aizliegt pārdot pirotehniku vai daļu no tās cilvēkiem, kam nav teorētiskas un praktiskas priekšzināšanas šajā jautājumā, lai netiktu nodarīts kaitējums savai un apkārtējo veselība. Lai pierādītu savas zināšanas, būtu jānokārto pārbaudījums un jāiegūst atļauja to darīt. Viens no variantiem varētu būt apmācības kurss interneta vidē ar pamatzināšanu testu beigās, piedāvā Bērziņš. Rīgas svētku uguņošana











































44 attēli Šādas idejas rezultātā Bērziņa ieskatā pamatieguvēji būtu iedzīvotāji ar mājdzīvniekiem, jo neregulāra salūta lietošana ļoti ietekmē mājdzīvnieku uzvedību un tieši salūta laikā noklīst visvairāk dzīvnieku. Arī autovadītājiem no tā būtu ieguvums, jo jau ikdienā ir iespējams novērot, ka lielākā daļa ceļu satiksmes negadījumu, kuros iesaistīti meža zvēri, notiek tieši pēc medību dienām, kad tie ir iztramdīti. Līdzīgi ir arī gadījumā ar salūtiem, piebilda Bērziņš. Vienlaikus iegūtu arī lauksaimnieki, kuru audzējamajiem dzīvniekiem netiktu radīts lieks stress.



LETA/Foto: Lita Krone/LETA

Viņaprāt, nepieciešams pilnveidot pirotehnikas lietošanas kārtību, nosakot to, kam tā tiek pārdota, kā arī laiku, kad drīkst to lietot. Šāds regulējums Bērziņa ieskatā palīdzētu izvairīties no nevēlamām traumām, kas pēdējā laikā ir aktuāla tēma, un vēl aktuālāka būtu mājdzīvnieku sagatavošana, lai salūta laikā tie neaizbēgtu un nerīkotos neadekvāti.