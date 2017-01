Āboltiņa ar iesniegumu komisijā vērsās decembra beigās, tomēr viņa tika lūgta pievienot savam iesniegumam Saeimas sēdes stenogrammu, kur būtu fiksēti Elksniņa izteikumi. Deputāte to izdarījusi, tāpēc komisija nākamnedēļ, 11.janvārī, lems par iespējamā ētikas pārkāpuma lietas ierosināšanu, bet 18.janvārī vai 25.janvārī, uzklausot abas puses, lems par to, vai deputātu ētikas kodekss bija pārkāpts, skaidroja Orlovs.Āboltiņa iesniegumā komisijai pauž, ka Elksniņš ar saviem izteikumiem nepārprotami norādījis uz nepieciešamību izrēķināties ar atsevišķiem cilvēkiem. Iesniegumā pausts, ka Elksniņa izteikumi ir pretrunā ar deputātu ētikas 8.pantu, kas nosaka, ka deputāts nelieto tādus izteikumus un neatbalsta tādu rīcību, ko var uztvert kā aicinājumu uz pretlikumīgu darbību, kā arī citiem Ētikas kodeksa pantiem."Mūsuprāt, Elksniņa kunga lietā leksika nav savienojama ar Saeimas deputāta darbu," norādīja "Vienotības" frakcijas vadītāja, aicinot izvērtēt šos izteikumus.Kā ziņots, Elksniņš debatēs par opozīcijas rosināto finanšu ministres Danas Reiznieces-Ozolas (ZZS) demisiju kritizēja valdību un koalīcijas pārstāvjus, kas, viņaprāt, sēžot klusi un nedebatē, jo viņiem esot kauns. "Šādos brīžos man ir žēl, ka mēs, piemēram, neesam Ķīnā. Paņemtu profilakses pēc pāris nostādītu pie sienas, un mēs sāktu būvēt ceļus, sāktu būvēt rūpnīcas, un viss būtu pilnīgākā kārtībā. Mums būtu izaugsme," turpināja deputāts.Koalīcijas politiķis Ingmārs Līdaka (ZZS), uzrunājot Saeimu pēc Elksniņa, sacīja: "Izskatās, ka pilnmēness atkal uzplaucis." Savukārt deputāte Ilze Viņķele (V) vēlāk aizrādīja, ka šādās diskusijās tiek pārkāptas robežas. "Ja jurists, deputāts, mūsu kolēģis, Daugavpils mēra kandidāts, sociāldemokrātu partijas jaunā zvaigzne var iznākt un no tribīnes aicināt tiešāk vai netiešāk kā metodi politikas lēmumu kvalitātes uzlabošanai izmantot pielikšanu pie sienas, kas nepārprotami nozīmē nošaušanu, tad acīmredzot Elksniņam ir ļoti dīvaina izpratne par ētiku jeb tās nav," klāstīja Viņķele.